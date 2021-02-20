СМИ: из-за американских санкций Huawei резко сократит производство смартфонов

В связи с санкциями США китайская компания Huawei Technologies уведомила своих поставщиков о том, что заказы на компоненты для смартфонов упадут более чем на 60% в этом году, сообщает японское издание Nikkei Asian Review.

По информации издания, Huawei уведомила своих поставщиков, что планирует заказать в этом году достаточно компонентов для 70–80 млн смартфонов по сравнению с 189 миллионами смартфонов, которые Huawei произвела в прошлом году. Часть поставщиков компании о возможном снижении производства до 50 миллионов смартфонов. При этом заказ компонентов компании был ограничен заказами для моделей 4G, поскольку у нее нет разрешения правительства США на импорт компонентов для моделей 5G.

В прошлом году Huawei опустился на третье место в мировой индустрии смартфонов после Samsung Electronics и Apple. В ноябре 2020 года компания продала свой бюджетный бренд Honor консорциуму из более чем 30 китайских компаний в попытке помочь Honor восстановить доступ к критически важным компонентам и деталям, подпадающим под ограничения США. Honor заявляет, что он повторно заключил деловые отношения с ключевыми поставщиками, включая AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix и Sony. В прошлом месяце компания выпустила смартфон V40 5G в Китае.

Ранее появлялись слухи о том, что Huawei может полностью продать свой бизнес по производству мобильных телефонов. Однако генеральный директор Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй заявил СМИ, что он «никогда не пойдет по этому пути».