В десять раз за десять лет

Всего через четыре месяца спортивный мир ожидает знаковое событие – Чемпионат Европы по футболу. Несколько игр Евро-2021 пройдут в России – площадкой для трех матчей группового этапа и одного четвертьфинала станет «Газпром Арена», входящая в тройку самых дорогих футбольных стадионов мира. Название это стадион обрёл не сразу, побывав в процессе проектирования и строительства и «Санкт-Петербургом», и «Зенит Ареной». Не сразу он и строился.

Сегодня «Газпром Арена» – самый высокотехнологичный и современный стадион в России и едва ли не самый значимый архитектурный проект, реализованный в XXI веке в Северной столице. Это одна из крупнейших и наиболее интересных по своим инженерным решениям концертно-спортивных площадок страны: раздвижная крыша, выкатное поле, авторство японского архитектора Кисё Курокавы – всё это безусловно делает объект уникальным.

Но не менее интересна и история создания «Газпром Арены», полная, выражаясь футбольным языком, нестандартных пасов и неожиданных финтов. Достаточно сказать, что за время строительства стадиона сменились три генподрядчика, два губернатора, шесть вице-губернаторов и четыре генеральных проектировщика. Сам проект кардинально менялся пять раз и прошел семь экспертиз. А его стоимость выросла почти на порядок.

Процентов бывают тысячи

Пожалуй, наиболее полно отражающей ситуацию, которая разворачивалась вокруг строительства стадиона, можно назвать финансовую сторону этого процесса. Понятно, что спорт высших достижений предполагает высокие расходы. Но в истории с «Газпром Ареной» цифры в сметах совершают такие кульбиты, которым реальные спортсмены могут только позавидовать.

В 2006 году, то есть, на самом старте, проект оценивался в скромные 5,1 млрд рублей. Правда, тогда и планы были скромнее – объект проектировали для проведения игр чемпионата России и как клубный стадион ФК «Зенит». Однако к 2018 году арена из клубной превратилась в отвечающую наивысшим мировым стандартам, а затраты на строительство грандиозного сооружения выросли более чем на 750 процентов – до 43,8 млрд рублей. Более того: как сообщал РБК со ссылкой на депутата петербургского парламента Михаила Амосова, согласно данным официальных отчетов Комитета финансов Санкт-Петербурга, в общей сложности из городского бюджета на возведение объекта ушло еще больше – примерно 51,75 млрд рублей. И это без учета затрат на метро и Яхтенный мост. То есть, по сравнению с первоначальной оценкой цифры выросли больше, чем на тысячу процентов. Как же это произошло?

Первый финансовый скачок случился летом 2008 года, когда проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Тогда же была согласована сметная документация и утверждена стоимость – 23,713 млрд рублей. По курсу на тот момент это составляло порядка миллиарда долларов. Как пояснял тогда Роман Филимонов, занимавший пост главы Комитета по строительству Санкт-Петербурга, столь стремительное подорожание проекта объяснялось тем, что расчет, выполненный японским архитектором Кисё Курокавой (сам он скончался годом раньше), не учитывал затрат на выполнение сложных работ по основанию и фундаменту, и применение таких уникальных специальных конструкций как выдвижное поле и трансформирующаяся крыша.

В тот момент плотно заниматься судьбой проекта пришлось Валентине Матвиенко – тогда губернатору Санкт-Петербурга.

«Мы хотели поскромнее стадион – как португальский, – цитировал её портал sports.ru. – А «Газпром» считает, что «Зенит» заслуживает большего и городу нужна такая арена, ну и пошли по максимальному пути. Выдвижное поле – это очень дорогое удовольствие. Раздвижная крыша – тоже уникальная конструкция. Город не может в таком объеме финансировать этот дорогостоящий проект. Мы сейчас ведем переговоры с "Газпромом" о софинансировании строительства стадиона. Я думаю, "Газпром" должен взять на себя не меньше 50% суммы. Для такого объекта это очень сжатые сроки, но окончание проекта в 2010 году будет условием конкурса по выбору подрядчика».

Гуттаперчевая смета

Тогда же «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в администрации Санкт-Петербурга сообщил, что Смольный намерен выйти из другого газпромовского проекта – «Охта-центра», – а деньги перекинуть на строительство стадиона (городу на тот момент принадлежали 49% акций ОАО «ОДЦ Охта», «Газпром нефти» – 51%). В рамках целевой программы, утвержденной городским законом, на строительство «Охты» предполагалось до 2016 года направить 29,4 млрд рублей. Курировавший строительство в Северной столице вице-губернатор Александр Вахмистров сообщил «Коммерсанту», что в 2009 году город выделит на строительство «Зенит Арены» 10-12 млрд рублей, изыскав средства за счет сокращения финансирования городом других проектов «Газпрома».

Однако уже в 2010 году денег, переброшенных с «Охты», на стадион не хватило бы – из-за требований UEFA и FIFA смета выросла до 33,1 млрд рублей. И это с учетом того, что пришедшая на смену компании «Авант» в качестве генподрядчика корпорация «Трансстрой» Олега Дерипаски предложила заказчикам на аукционе серьезную скидку («Коммерсант» писал о 30% ниже стартовой цены).

В течение следующих шести лет, по признанию вице-губернатора Игоря Албина, компании холдинга «Трансстрой» выполнили не менее 85% общего объема строительно-монтажных работ, а также ввели в строй уникальные технические конструкции (выдвижную крышу и выкатное поле). Надо заметить, что после очередной Главгосэкспертизы в 2012 году, из-за опасений недовольства населения слишком высокими затратами, стоимость стадиона для городского бюджета была установлена директивно и составила 34,9 млрд рублей – при том, что реальная оценка сметы достигала 43,8 млрд руб.

«Трансстрой» в оплату исполнения работ и в качестве авансов получил из этих средств 28,3 млрд рублей. Причем, когда в результате кризиса 2015 года было принято решение об увеличении бюджета строительства на 4 млрд рублей, цены по контрактам «Трансстроя» изменены не были. Тем не менее, компаниям группы удавалось удерживать смету в рамках разумного, привлекая кредитное финансирование, проводя собственные НИОКР и применяя экономичные решения. Сайт sports.ru, например, отмечал, что именно «Трансстрой» предложил заменить металлические конструкции стадиона на бетон – в условиях мирового кризиса резко взлетела стоимость поставок металла из Германии, а бетон можно было делать прямо на стройке.

В 2014-2015 годах количество рабочих на стройке превышало 2 тысячи человек, а ежемесячное освоение средств при выполнении общестроительных работ составляло 660 млн рублей. «Мы очень активно и эффективно строили, когда у нас были конструктивные отношения с заказчиком», - комментировал тот период гендиректора «Инжтрансстроя - СПб» Виталий Лазуткин. К началу 2016 года основные строительные работы были выполнены, что позволило начать монтаж выдвижной крыши и инженерных систем.

Однако в июле 2016 года контракты с группой компаний были расторгнуты и переданы компании «Метрострой». Игорь Албин объяснял это неспособностью «Трансстроя» завершить строительно-монтажные работы в срок. При этом даже актов приема-передачи работ между предыдущим и следующим генподрядчиками подписано не было. Кроме того, была утрачена часть документации, а строительство покинул основной инженерный состав. Так что «Метрострою», 53% акций которого принадлежат правительству Санкт-Петербурга, тоже пришлось проявлять чудеса изобретательности, а временами и дипломатии. В частности, компания оставила на площадке 90% субподрядчиков, набранных предшественником.

Гол в свои ворота

«Трансстрой» вышел из проекта с весьма ощутимыми потерями – сама компания оценила убыток в 6,8 млрд рублей. Несколько исков на эту сумму были поданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга. Расторжение контрактов нанесло компании тяжелейший финансовый удар. Разбирательство с заказчиком, в 2016 году перенесенное в Арбитражный суд, продолжается до сих пор.

А что же «Метрострой»? По данным некоторых источников, близких к истории реализации проекта, в отличие от 4,4 млрд руб., которые запрашивал на завершение работ «Трансстрой», услуги следующего подрядчика обошлись городскому бюджету в 9 млрд. Как сообщали «Фонтанка.ру», «Свободная пресса» и другие издания, ради достройки стадиона городским властям пришлось даже заморозить строительство социального жилья, школ и детских садов. Некоторые эксперты полагают, что именно рокировка генподрядчиков на завершающем этапе строительства привела к удорожанию всего проекта до 50 млрд рублей.

Несмотря на все перипетии, стадион все же был достроен и уже функционирует. Первый матч на его поле прошел в апреле 2017 года. Принял он и Кубок Конфедераций 2017 года, и ЧМ-2018.

Однако у многих участников этой «стройки века» остался от неё не просто «осадочек», а скорее шрамы. И не только у «Трансстроя» и «Метростроя», но и у первого генподрядчика – компании «Авант» в отношении которой в феврале 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту завышения стоимости строительства стадиона на 500 млн рублей, позже, правда, закрытое за истечением срока давности.

И, конечно, не стоит сбрасывать со счетов риски, которые повлекла за собой вся эта история для второй стороны – для заказчика. Такие крупные объекты, как «Газпром Арена» – лакмусовая бумажка для инвесторов. И не составляет большого труда предположить, какое мнение у них сложилось о существующей в городе инвестиционной среде при наблюдении за долгостроем на Крестовском острове.

Несмотря на колоссальное напряжение сил, стадион был построен в срок и без нареканий провел соревнования мирового уровня. В конечном итоге, стадион строился для петербуржцев, для которых «Газпром Арена» стала еще одним символом города наряду с разводными мостами и Дворцовой площадью. И возможно, это как раз тот случай, когда цель оправдала средства.

СПРАВОЧНО

Общая площадь «Газпром Арены» более 280 000 кв. м.

Вместимость:

- 68 000 чел. при проведении футбольных матчей;

- 80 000 чел. при проведении культурно-зрелищные мероприятий.

Функционирование сооружения обеспечивает уникальная конструкция:

- 13 400 свай диаметром от 520 до 1500 мм, компенсирующих сложные геологические условия;

- 460 000 кубометров монолитных железобетонных конструкций;

- 90-метровый железобетонный мост-трибуна – монолитная конструкция, преднапряженная стальными канатами, на которую опираются трибуны стадиона (фанатский сектор) и конструкции крыши;

- железобетонные консоли чаши стадиона с вылетом более 20 метров;

- стационарная крыша весом 17 000 тонн, опирающаяся на чашу стадиона и на 8 наклонных сигарообразных пилонов; в конструкциях крыши применена вантовая система;

- раздвижная кровля: 2 000 тонн металла, перемещающихся на высоте 60 метров;

▪ Выкатное поле с системой подогрева газона.