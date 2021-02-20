В Нидерландах вспышка птичьего гриппа

В голландской провинции Северный Брабант зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство сельского хозяйства Нидерландов. Ведомство сообщает, что вероятнее всего речь идет о высокопатогенном варианте птичьего гриппа.

«В радиусе 1 км от предприятия расположены еще две птицефермы.. На зараженной птицефабрике обитают примерно 35 тысяч птиц, на двух других фермах содержат, соответственно, 49 920 и 47 000 кур. Введен запрет на транспортировку распространяется на птицу, яйца, птичий помет и использованные подстилки, а также на других животных и продукты животноводства с ферм, где разводят птицу в коммерческих целях», - говорится в сообщении нидерландского минсельхоза. В ведомстве подчеркнули, что все куры на птицефабрике и двух фермах будут уничтожены с целью предотвращения распространение вируса.

Власти Нидерландов объявили о запрете на транспортировку птицы в 10-километровой зоне вокруг птицефабрики в Синт-Уденроде.