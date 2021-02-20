В России вырос интерес к работе в такси

В России резко возросло число желающих работать таксистом, передает РБК, ссылаясь на данные «Авито». Так сообщается, что по сравнению с февралем прошлого года эта цифра в начале 2021 года возросла на 51%.

«Интерес к объявлениям о сдаче автомобилей в аренду под такси по состоянию на середину февраля в среднем по России вырос за год на 51%», - говорится в сообщении. Ситуация разнится от региона к региону, так например в Ижевске число желающих работать таксистом выросло на 110%, в Калининграде — на 71%, Сочи — на 67%, Кирове — на 63%, Ульяновске — на 62%, Самаре — на 61%.

По мнению руководителя маркетинговых проектов «Авито Услуг» Ивана Чулкова, ситуация с ростом популярности данной профессии обусловлена возросшей стоимостью перевозок, а также высоким спросом на услуги такси. Аналитики сообщают, что спрос на аренду такси значительно вырос вначале текущего года в связи с ситуацией с COVID, а также холодной и снежной зимой.

Сообщается, что услугами такси в среднем по России стали больше пользоваться на 11%. При этом в Москве сервисы вызова такси стали популярней на треть, в Нижнем Новгороде — на 27%, в Екатеринбурге — на 22%, в Воронеже — на 15%, в Краснодаре — на 14%.

