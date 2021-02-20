В России за сутки выявлено 12,9 тыс. новых случаев COVID

В России выявлено 12 953 новых больных коронавирусной инфекцией, передает оперштаб. Снижение уровня заболеваемости COVID идет с начала года. Вчера, 19 февраля, в стране обнаружили 13 433 новых случая коронавируса.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 151 984 случая коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 82 876, из которых 480 летальных исходов было подтверждено за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 3 697 433 пациента, из которых 17 484 выписаны из российских больниц за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 1 623 новых случая коронавируса, 58 пациентов скончались, 2 041 выписаны по выздоровлении. На втором месте находится Санкт - Петербург (+1092) и замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область (+690). В пятерку вошли Нижегородская область (+413) и Воронежская область (+337).

Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом, передает университет Джонса Хопкинса. Лидируют США, где выявлено 28 млн случаев, на втором месте Индия (11 млн), на третьем Бразилия (10,1 млн), на четвертом месте находится Великобритания (4,1 млн). В общей сложности в мире зарегистрировано 110,7 млн случаев заражения коронавирусом и 2,4 млн смертей от него.

