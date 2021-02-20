Все госуслуги по нежилой недвижимости переведут в электронный вид с 1 марта - вице-мэр Ефимов

Все госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде. Это значит, что подача заявления на предоставление этих госуслуг, подписание и направление результата будет осуществляться исключительно в личных кабинетах заявителей, включая физических лиц, на mos.ru.

Среди них услуги для строительства, реконструкции и благоустройства, предоставления городской земли организациям и физическим лицам, а также госуслуги, полезные для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков.

«Сейчас в сфере имущества, земли и жилья ДГИ (департамент городского имущества) оказывает 35 госуслуг. Из них 24 можно получить онлайн и частично или полностью в бумажном формате. С прошлого года перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков. Перевод еще 19 госуслуг завершится к 1 марта», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для получения государственных услуг в электронном виде подать заявление на портале mos.ru можно в любое удобное время и независимо от местонахождения. Следить за ходом предоставления госуслуг можно в режиме онлайн.

«Среди госуслуг, которые с 1 марта будут оказывать только онлайн, самыми востребованными являются услуги для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков. В 2020 году ими воспользовались почти 20 тысяч раз», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной сфере в столице развивают Департамент городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Для получения госуслуг в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Кроме того, юрлица и индивидуальные предприниматели должны получить электронную подпись.

Также сотрудники департамента ведут онлайн-прием жителей Москвы. Записаться на него можно через портал mos.ru. Общаться со специалистом можно на любом удобном устройстве.