ВВС: в Мьянме военные открыли огонь по демонстрантам

Во втором по величине городе Мьянмы Мандалай военные открыли огонь из огнестрельного оружия по демонстрантам, сообщает ВВС. В результате стрельбы два человека погибли и по меньшей мере двадцати получили ранения.

В Мьянме третью неделю проходят акции протеста против венных, захвативших власть в стране 1 февраля этого года. Демонстранты требуют вернуться к демократической форме правления и освободить государственного советника, главу МИД республики, главу партии «Национальная лига за демократию» и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи.

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, депутатов парламента и большинство государственных чиновников. Вице-президент Мьянмы Мьин Све подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на один год, в результате чего руководителем страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн.