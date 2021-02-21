При крушении военного самолета в Нигерии погибло семь человек

Семь человек погибли в результате крушения самолета King Air 350 военно-воздушных сил Нигерии в Абудже, сообщает «РИА Новости».

«Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли», – сообщили в своем твиттере ВВС Нигерии.

Начальник штаба ВВС страны распорядился немедленно начать расследование трагедии.

Военный самолет совершил аварийную посадку аэропорта столицы Нигерии и загорелся сразу после приземления.