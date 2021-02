Spiegel: вакцина Pfizer предотвращает передачу коронавируса на 89%

Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса от человека к человеку, сообщает РБК со ссылкой на публикацию в журнале Spiegel. Издание сообщило о результатах совместного исследования, проведенного производителем вакцин и министерством здравоохранения Израиля.

Исследование показало, что вакцина эффективна на 89,4% в предотвращении заражения вирусом Sars-CoV-2 других людей. Исследование проводилось в Израиле, на базе данных около 1,7 млн вакцинированных. Согласно результатам, 1842 случая заражения коронавирусом выявлено в группе тех, кто уже получил две дозы препарата, в то время как в невакцинированной контрольной группе зафиксировано 76 797 случаев инфицирования. При этом, отмечает Spiegel, в ходе исследования доминировал «британский» штамм Sars-CoV-2 (81%).

Ранее сообщалось, что ученые установили – штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. Статью с описанием исследования опубликовал The New England Journal of Medicine.

Однако по словам специалистов, такого количества антител все равно достаточно для защиты от COVID-19. В ходе исследования ученые воспроизвели геном вируса с мутациями, впервые обнаруженными в ЮАР. Клетки вируса были противопоставлены образцам крови 15 пациентов, которые ранее были привиты вакциной от Pfizer и BioNTech. По результатам исследования было установлено, что количество антител, вырабатываемых в результате взаимодействия с южноафрикаским вариантом вируса, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант коронавируса.

Согласно заявлению самой компании Pfizer, к настоящему моменту не было обнаружено доказательств того, что разработанная ей вакцина не дает защиты от данного варианта вируса. Тем не менее в компании заверили, что в случае, если будет обнаружен штамм, против которого вакцина не будет действовать, Pfizer и BioNTech обратятся в регулирующие органы с просьбой одобрить обновленный вариант препарата.