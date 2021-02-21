США готовы к переговорам с Ираном

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что глава Белого дома готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики, сообщает ТАСС.

«Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого. Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе».

В начале февраля президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что Вашингтон не будет снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Байден считает, что Иран должен сделать первый шаг и прекратить обогащение урана выше уровня, предусмотренного «ядерной сделкой».

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что сначала Вашингтон должен отменить санкции для возвращения Тегерана к ядерной сделке, а не выдвигать новые условия. Хаменеи добавил, что США и европейские страны не имеют права ставить Ирану условия, «поскольку они растоптали все свои обещания».

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники «ядерной сделки» – Иран, России, Китай, Великобритании, Франция и Германия выступили за сохранение соглашения. Однако экономические санкции США практически прекратили экспорт нефти из Ирана. Если в 2017 году Тегеран экспортировал около двух миллиона баррелей в сутки, то конце 2020 года экспорт нефти упал до 160 тысяч баррелей в день.

В декабре 2020 года парламент Ирана принял закон под названием «Стратегический план действий по отмене санкций». Документ обязал правительство производить 120 кг урана в год с уровнем обогащения в 20%. Уровень обогащения в 20% является «пограничным» уровнем для не оружейного урана, который используется в исследовательских целях на ядерных ректорах. Предусмотрено также увеличение производства низкообогащенного урана до 500 кг в месяц и задействование тысячи центрифуг для обогащения урана IR-2M в Натанзе и 164 центрифуг IR-6 в Фордо, с увеличением их количества до тысячи. Кроме того, планируется открытие завода по производству металлического урана в Исфахане и восстановление 40-мегаваттного тяжеловодного реактора в Араке. Закон давал месяц на ослабление санкций в отношении нефтегазового сектора Ирана и восстановления доступа страны к международной банковской системе.