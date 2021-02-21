В России второй день подряд зафиксировано менее 13 тыс инфицированных коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено12 742 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Вчера, 19 февраля, в стране обнаружили 12 953 новых случая инфицирования.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 164 726 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 83 293, из которых 417 летальных исходов было подтверждено за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 3 713 445 пациентов, из которых 16 012 выписаны из российских больниц за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 1 602 новых случая коронавируса, 52 пациента скончались, 1 807 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+996) и замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 735 новых случаев нифицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 28 078 169 случаев инфицирования, на втором месте Индия с 10 991 651 случаями, на третьем Бразилия – 10 139 148 человек, на четвертом месте находится Россия 4 117 992 случая (4 164 726 по данным оперштаба). На пятом месте с 4 117 739 инфицированными идет Великобритания.