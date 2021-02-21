В Великобритании резко снизилась смертность от COVID-19

В Великобритании за последние сутки зафиксировано 215 летальных исходов среди инфицированных коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительственной информации.

Днем ранее, 20 февраля, власти страны сообщили о 445 летальных исходах среди заразившихся, при этом в последние семь дней в среднем в стране отмечается менее 500 случаев смерти за сутки (на 27% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом).

По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 120,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Согласно данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 5 февраля превысило 129 тыс. За последние 24 часа в стране было выявлено 9,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее на этой неделе этот показатель опустился ниже отметки в 10 тыс. новых случаев впервые с октября. Темпы распространения инфекции снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев.

19 января в Великобритании за сутки зарегистрировали 1 820 летальных случая от COVID-19.

5 февраля министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что в течение недели количество новых случаев инфицирования в Великобритании сокращается на 2-5 процентов в день. Коэффициент воспроизводства заболевания, известный как коэффициент R (который показывает, сколько людей успевает заразить каждый новый больной, прежде чем его начнут лечить), составляет в разных местностях от 0,7 до 1. Неделю назад этот коэффициент колебался от 0,7 до 1,1. Он. Если коэффициент R опускается ниже единицы, значит, эпидемия идет на спад. В Англии коэффициент R в данный момент составляет 07-0,9, в Лондоне 0,6-0,9.

В настоящее время в Великобритании привиты почти 17,6 млн жителей страны или около 26% населения.