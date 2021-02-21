Volvo: дефицит авто в России

Автомобили марки Volvo в России сейчас в дефиците, это было подтверждено на специальной пресс-конференции компании, на которой был представлен новый генеральный директор Volvo Car Russia Вим Маес. Вим Маес родом из Бельгии, он начал свой путь с лизинговых операций в бельгийском подразделении в 1989 году, затем занимал ряд должностей в европейских представительствах Volvo Cars (Испании, Италии и Швеции), более 14 лет провел в роли управляющего директора (3 года на рынке Австрии, 4 года во Франции и 7 лет в Бельгии).

Одна из проблем, которую предстоит решить новому руководству Volvo в России в ближайшее время – это нехватка автомобилей. На пресс-конференции представители компании признали, что страдают от дефицита машин: в частности, остро не хватает популярной модели -- кроссовера XC60. На недостачу «живых» машин в салонах повиляла приостановка работы заводов Volvo в период пандемии, а сейчас компания констатирует трудности с логистикой: из-за прерывания логистических цепочек автопроизводитель не успевает доставлять автомобили, в частности, со своих предприятий в Китае. Однако в ближайшее время новое российское руководство Volvo обещает решить эту проблему: по его словам, достаточно машин у российских дилеров уже будет в марте-апреля текущего года.

По итогам прошлого года Volvo продала в России 8 тыс. авто, что на 9% меньше, чем в 2019 г. В январе текущего года на автомобили Volvo в России наблюдался значимый всплеск спроса: в первый месяц года в РФ было реализовано 444 машины этой марки, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого. В целом представители Volvo позитивно смотрят на перспективы развития российского авторынка, по их прогнозам, продажи здесь могут увеличиться на 2%. Глобально же компания делает ставку на развитие электромобилей: на своём заводе в бельгийском Генте компания уже начала сборку аккумуляторов, а на предприятии в шведском Гётеборге планирует наладить выпуск электромоторов. Будет ли Volvo поставлять свои электрокары на российский рынок, представители компании пока официально не объявляют.