«Фабрика грёз» конвертирует пандемию в технологический рывок

Неудивительно, что Голливуд сильно пострадал из-за пандемии Covid-19. Во время съемок в непосредственной близости друг от друга работают сотни людей, поэтому ограничения, введенные ранней весной 2020 года, практически остановили производство фильмов. Однако вслед за этим, пусть медленно, начали появляться новые фильмы, снятые уже во время карантина.

Как такое стало возможным? Кинематографисты не были бы творческими, креативными людьми, если бы не нашли способов адаптироваться. Теперь они в еще большей степени, чем прежде, полагаются на инновации.

Конечно, далеко не каждому фильму нужны высокотехнологичные решения. Небольшие проекты вполне могут обойтись небольшими съемочными группами, просто соблюдающими защитные меры. Но в крупных и сложных проектах, требующих визуальных эффектов и множества дополнительных услуг, технологии заполняют пробелы, возникающие из-за ограничений и требований социального дистанцирования.

Облачный монтаж

Один из самых продвинутых на сегодняшний день проектов реализует Frame.io. Компания предоставляет веб-инструменты, позволяющие хранить общую базу данных всех её медиа файлов, где каждый из коллег может редактировать отдельные страницы или оставлять заметки. Фактически, в Frame.io создали отличную систему для оптимизации рабочего пространства, но только не в офисе, а на расстоянии.

Теперь эта компания представила новый сервис Camera to Cloud (дословно – «с камеры – в облако»), позволяющий нескольким людям начать удалённо работать над кадром, как только оператор закончил его снимать. Финальная версия сервиса вышла в начале февраля, и кинематографисты мгновенно оценили её возможности для спасения своего кинопроизводства. Более того: Camera to Cloud упростит их работу и в обычных условиях: если раньше было просто немыслимо уместить всех, кто работает над кадром, в одном помещении, то теперь самые разные специалисты могут делать это удаленно, в режиме реального времени.

Как только режиссер командует «Стоп!», файлы загружаются в облако, где любой, кому был предоставлен доступ, может их просмотреть. Исполнительные продюсеры и супервайзеры визуальных эффектов сверяются с раскадровкой, после чего видеофайлы автоматически выгружаются в программное обеспечение для монтажа. Группа монтажёров редактирует фрагмент, применяет эффекты и фильтры и экспортирует его обратно в Camera to Cloud. Режиссер может, не покидая съемочной площадки, просмотреть монтаж и оставить заметки, которые будут отображаться на шкале тайминга с точностью до одного кадра.

Camera to Cloud была впервые использована в голливудском проекте «Птица в клетке. Заражение» (оригинальное название – Songbird). Вышедший в прокат в декабре, этот фильм-катастрофа стал первой полноценной картиной, созданной при помощи бета-версии сервиса. «Птицу» снимали летом, когда в Калифорнии были отменены только самые жесткие карантинные ограничения, и кинематографисты были зажаты крайне узкими рамками: очно за кадром могли присутствовать всего десять человек.

«Мы комментировали съемочный процесс на расстоянии, оставляя заметки к кадрам, – цитирует издание Hollywood Reporter рассказ об опыте использования Camera to Cloud Макса Вотолато, одного из продюсеров картины. – А прежде могли происходить задержки вплоть до 24 часов: мы снимали несколько дублей, затем отдельно их просматривали, вносили коррективы, и только на следующий день режиссер мог переснять сцену, если дубли были не совсем удачные».

Сейчас Frame.io готовится обеспечить кинопродюсерам и «звонки в Zoom». Компания вносит последние штрихи в сервис прямой трансляции, который позволит техническим специалистам и координаторам, не присутствующим на площадке, посмотреть в объектив основной камеры и оценить освещение, расположение реквизита, кадрирование и многое другое. Ожидается, что релиз этой функции состоится в ближайшем будущем.

Виртуальная разведка местности

В крупных студиях за время карантина появились не менее замечательные разработки. Особенно отличился Industrial Light & Magic (ILM) – легендарный отдел визуальных эффектов Lucasfilm (студии, основанной Джорджем Лукасом). Здесь, к примеру, создали инновационную светодиодную установку Stagecraft, использованную для декораций в диснеевском сериале «Мандалорец» (приквеле «Звездных войн»). Но эта разработка сделана непосредственно для съемочной площадки. Что же касается специалистов, которым нужны возможности удаленного доступа к процессу производства, то для них в ILM приготовили другой инструмент: Virtual Art Department или VAD.

Команда VAD – отряд художников и технических специалистов, занимающихся поиском и обследованием потенциальных локаций для съемок. В обычных условиях создатели фильма при разведке местности могут сесть в самолет, добраться в любую точку и непосредственно осмотреть предполагаемое место съёмки. Очевидно, что в условиях бушующей пандемии это становится небезопасным. Но теперь у команды VAD есть решение. Программные средства позволяют группе работать в виртуальной реальности: исследовать место, как если бы они действительно находились там, кадрировать изображения, принимать решения по освещению, прикидывать вид и расположение декораций.

Чтобы исследовать локацию в реальном мире, ILM отправляет небольшую команду со специализированным оборудованием. Допустим, нужна съемка комнаты в мрачном старинном особняке. Группа отсканирует её пространство с помощью лидара и сфотографирует во всех возможных ракурсах. Затем все кадры будут объединены в 360-градусную цифровую модель. А если место несуществующее – например, пещера на чужой планете – команда VAD сможет построить прокси-модели окружающей среды на основе измерений и фотографий реальной пещеры на земле.

Прощай, зеленый экран

VAD прекрасно работает в сочетании с упомянутой выше установкой Stagecraft. Она, по сути, представляет собой огромный монитор высокого разрешения и служит постоянно меняющимся цифровым фоном. Высотой в 6,5 метров и диаметром в 22 метра, он охватывает 270 градусов декораций, включая потолок. Изображения, которые воспроизводит Stagecraft, настолько чёткие, что с использованием установки было снято более 50 процентов первого сезона «Мандалорца», и это полностью устранило необходимость в съемках на местности.

Реальность изображений Stagecraft такова, что она часто сбивает людей с толку. Продюсер «Мандалорца» Джон Фавро рассказал журналу Insider комичную историю о том, как во время съёмки одной из сцен сотрудник службы безопасности выбежал на площадку, намереваясь отчитать двух статистов без масок за то, что они стояли слишком близко друг к другу. И обнаружил, что это были всего лишь изображения на светодиодной стене.

Актерам Stagecraft очень нравится, потому что им теперь не нужно представлять себе антураж сцены и реагировать на несуществующие объекты – всё уже есть на активном экране, заменившем традиционный зеленый хромакей в качестве фона. Кстати, у супер-экрана есть и еще одна замечательная функция: с его помощью можно регулировать освещение на площадке. Например, при съемках недавнего фильма Netflix «Полночное небо» режиссеры использовали светодиодный экран вместо традиционных источников света – актеры были словно бы освещены всей окружающей средой, как это бывает часто в реальной жизни при рассеянном освещении.

Кстати, чтобы «добыть» для «Полночного неба» необходимые картины места действия, команда VAD в начале работы над фильмом отправилась в заснеженные районы Исландии и сделала подробные снимки окружающей среды. Затем их превратили в изображения на Stagecraft, позволили Джорджу Клуни, в очередной раз выступившему в роли режиссера, прямо со своего кресла на съемочной площадке смотреть на тот же снежный пейзаж, который в итоге увидели зрители.

Безусловно, Stagecraft заметно упрощает работу всей съемочной группы. А в паре со столь полезным дополнением, каким стала «подаренная» карантином технология VAD, они произвели в кинопроцессе настоящую революцию.

Вынужденный рывок

Конечно, кинематографические инновации минувшего года не ограничиваются двумя технологиями, о которых рассказано выше. Появились также Solo Cinebot – роботизированная камера, способная снимать актеров удаленно, а также Crew in a Box – полный «портфель» для режиссера, включающий камеру высокого разрешения, трехпанельную светодиодную подсветку, телесуфлер, микрофон и видеомикшер, позволяющие режиссеру контролировать процесс удаленно. Crew in a Box, в частности, позволил таким американским каналам, как NBC, ABC и MTV получать высококачественную съёмку интервью, не пренебрегая при этом карантинными ограничениями.

Многие из этих и подобных им проектов находились на стадии разработки и до пандемии. Однако сложности, возникшие в связи с повсеместным введением карантинных мер, либо ускорили их внедрение, либо вдохновила разработчиков на расширение функционала.

«Мы часто говорим, что 2020 год был трудным, мы всё время вспоминаем о негативе, но мы добились большого прогресса в 2020, продвигая все эти технологии, – подвел в упоминавшемся интервью итог Макс Вотолато. – Мы были просто вынуждены развиваться. Если бы не пандемия, то такого уровня мы бы достигли минимум через семь лет».

