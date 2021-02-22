Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Стороны обсудили широкий круг двусторонних отношений – политические, экономические вопросы и ситуацию с распространением коронавируса.

«Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами. Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнёрства, союзничества – он подтверждается. Россия остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии – около 50 процентов. Мы самый крупный инвестор – свыше четырёх миллиардов долларов проинвестировано российскими партнёрами в белорусскую экономику», – сказал Путин перед началом встречи.

Лукашенко поблагодарил Путина за экономическую поддержку его страны. «Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер: примерно из 70 миллиардов долларов ВВП Беларуси, мы, как Вы сказали, минимум наполовину в торговом обороте завязаны на Россию... Так вот из 70 миллиардов ВВП, представьте, сколько мы потребляем комплектующих, сырья из Российской Федерации!», – завил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что стороны «обозначили» 33 направления сотрудничества. «Из 33 шесть-семь «дорожных карт» – они сейчас уже, наверное, по-новому называются, ребрендинг провели, – над которыми наши правительства работают. Все остальные в принципе готовы к подписанию, поэтому план действий есть», – резюмировал Лукашенко.