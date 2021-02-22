Российский VideoMost – конкурент Zoom

На фоне взрывного спроса на IT-решения для удаленной работы российские IT-компании пытаются составить конкуренцию ведущим мировым производителям систем видео-конференц-связи. Компания Spirit DSP была создана в начале 1990-х выпускником МГУ Андреем Свириденко и за годы своего существования добилась международного успеха в сфере разработки технологий передачи голосовой и визуальной информации на расстояние. Компании удалось создать программное ядро («движок») для видеозвонков, которым сейчас пользуются многие ведущие мировые компании. В частности, клиентами Spirit DSP являются производители более 60% смартфонов в мире (среди них Apple, Samsung, HTC, Huawei). Программное решение Spirit также используют такие известные мировые онлайн-сервисы, как Skype и Viber, его закупают крупнейшие мировые операторы связи (AT&T, China Mobile, Korea Telecom), мировые лидеры в области телекоммуникационного оборудования (Avaya, Ericsson, Polycom).

Компания стремится освоить более маржинальную бизнес-модель, продвигая готовые решения и сервисы под своим собственным брендом. С этой целью она более десяти лет назад создала свой программный продукт для видеоконференций VideoMost, который активно предлагает как на российском, так и на мировом рынках.

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