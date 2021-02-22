7 вопросов одному из лидеров партии пенсионеров Игорю Иванцову

— В московском Финансовом университете только что прошла 4-я Всероссийская научно-практическая конференция Партии Пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) «Стратегия для всех поколений». А буквально накануне было опубликовано исследование НИУ ВШЭ, которое показало, что 60% опрошенных готовы платить больше налогов, чем платят сегодня. То есть, большинство граждан готовы не клянчить у государства меры по соцподдержке, а принимать в ней деятельное участие — ведь пенсии формируются в том числе из налогов.

— Но в упомянутом исследовании люди свою готовность платить больше налогов оговаривают условием, что эти сборы пойдут именно на социальные нужды, в том числе на пенсии. На наш взгляд, неправильно, чтобы граждане платили за решение социальных проблем из своего кармана. У нас государство по Конституции социальное — значит, это его обязанность обеспечивать гражданам пенсионные выплаты без дополнительных жертв с их стороны, потому что они свои пенсии и так уже заработали за время активной экономической жизни. Но мы же видим, что в России доля расходов на пенсионное обеспечение, здравоохранение и образование гораздо ниже, чем во многих других странах. А государство, пользуясь размытостью критериев официального определения бедности, манипулирует статистикой. Из-за этого в отчетах жизнь выглядит все краше, но отчетами сыт не будешь.

— РППСС в январе провела собственный соцопрос, и оказалось, что самой уязвимой социальной группой ощущают себя даже не пенсионеры, а предпенсионеры — трудоспособные граждане от 56 до 65 лет. Большинство из них видит свою жизнь в мрачных тонах и не верит в возможность позитивных перемен. Допустим, какую-то роль в таком настрое играют сугубо возрастные изменения, но причина, видимо, не только в этом. Насколько это состояние провоцируется ожиданием выхода на пенсию — ведь любое ожидание тягостнее самого события, которое неотвратимо приближается?

— Пессимизм предпенсионеров полностью объясняется социальной политикой государства. Какие из действующих социальных программ и мер соцподдержки адресованы именно этой возрастной группе? А запас терпения у наших граждан, к сожалению, настолько велик, что с ними можно проводить любые социальные эксперименты. Помните советский анекдот про граждан, которые с готовностью соглашались быть повешенными, если профсоюз им оплатит веревку? Разумеется, желание людей служить Родине заслуживает глубочайшего уважения, но и государство должно иметь совесть и не пользоваться этой готовностью граждан до их последнего вздоха.

— Упоминание про «последний вздох» весьма к месту: когда речь идет о пенсионном возрасте, это выражение, к сожалению, приходится понимать буквально. Известно, что основная масса россиян сейчас уходит в мир иной раньше, чем заканчивается отведенный им 21 год так называемого «периода дожития». Зачем же еще больше повышать пенсионный возраст, доводя его до пределов физиологической продолжительности жизни?

— Этот вопрос, к сожалению, очень сильно завязан на демографию, состояние которой нам всем хорошо известно. На сокращение «периода дожития» влияет целый рад объективных факторов: состояние здравоохранения в первую очередь, общая нервная обстановка в обществе, а теперь еще и пандемия… Мы в партии очень тщательно просчитывали параметры пенсионной реформы, чтобы она в самом деле была реформой, а не механическим повышением пенсионного возраста настолько, что большая часть граждан до него просто не доживет. Как сегодня на конференции указал председатель ЦС нашей партии Владимир Бураков, социальная политика государства не может основываться на примитивных монетаристских подходах и бухгалтерской логике. Кстати, коммунисты у нас эту программу практически слово в слово скопировали.

— В СМИ появились сообщения, что в Минфине, в обстановке буквально секретной, готовится проект закона о новой накопительной пенсионной системе — добровольной. Предположительно, речь идет о замене действующей накопительной пенсии. Что здесь имеет смысл скрывать от общественности? Тем более в условиях, когда внести в Госдуму законопроект, якобы предполагающий возможность формирования дополнительных источников финансирования пенсионного дохода за счет личных взносов граждан, министерство планирует лишь к концу года?

— Если честно, то мне сложно представить, что еще такого можно придумать страшнее, чем все так называемые реформы, которые уже были проведены или проводятся с пенсионной системой сейчас. Поэтому я не думаю, что засекречивание предложений Минфина связано с тем, что в них содержатся какие-либо ужасающие вещи. Скорее всего, это сугубо бюрократические процедуры, и предложения Минфина будут в должном порядке вынесены на общественное обсуждение. Мы в партии вообще выступаем за максимальное вовлечение общественности в обсуждение любых законодательных новелл, связанных с изменением порядка и правил начисления и выплаты пенсий.

— Накопительная пенсия в любых ее формах — будь то гарантированный пенсионный план, индивидуальный инвестиционный счет, вклад в НПФы и др. — всегда была одним из стимулов для работы «в белую». Как повлияет создание очередной по счету схемы пенсионных накоплений на желание людей (в том числе, тех 60-ти процентов из опроса «Вышки») получать белую зарплату и платить налоги?

— Я думаю, что сегодня по большому счету уже никак. Работающие граждане твердо осознали, что никакие телодвижения вокруг пенсионных выплат и пенсионных взносов не оказывают влияния на их благосостояние, теперешнее или будущее. У большинства просто нет средств, чтобы откладывать какую-то часть из них на пенсионные накопительные счета, как бы они ни назывались. Я думаю, что государство в той или иной форме просто вынуждено будет вернуться к накопительной системе, работающей по прозрачным, внятным и честным правилам. Отмена накопительной части пенсии и заморозка части накоплений негативно сказываются не только на благосостоянии пенсионеров — они реверсом бьют по устойчивости всей финансовой системы России. Во всех торговых сетях покупатели получают бонусные карточки. Почему государство отказывает своим «покупателям» в праве такие бонусы получать?

— Недавнюю смену главы ПФР многие объясняют тем, что фонд могут слить с ФСС. Не означает ли это, что власти сами запутались в том, как должна выглядеть пенсионная система? Взять, к примеру, балльную систему, введенную спустя год после заморозки накопительных пенсий, в 2015 году. По ней накопленные баллы конвертируются в рубли, а «курс конвертации» определяет и ежегодно корректирует государство. Но в самом ПФР на местах никто не может толком объяснить, как это работает и как это вычислять…

— Мы в партии считаем, что ПФР действительно следует упразднить. Он как пятое колесо в телеге — ненужный посредник между госбюджетом и гражданами. А средства на его собственное содержание уходят огромные. Могут возразить, что ПФР не только распределяет пенсионные выплаты, но и управляет этими средствами. Но управляет они ими из рук вон плохо и неэффективно. Поэтому мы выступаем за создание государственного фонда пенсионного инвестирования, который управлял бы активами пенсионного резерва — под контролем в том числе РППСС. Вы верно отметили: формулы расчета пенсионных выплат чрезвычайно запутаны. Зачем же нужна структура, которая не в состоянии объяснить принципы собственной работы! Нужен единый и прозрачный порядок определения размера пенсий, который не будет меняться в зависимости от политической и экономической конъюнктуры. Мы ведем работу по написанию Пенсионного кодекса, где будет прописана в том числе такая форма пенсионных расчетов, чтобы каждый гражданин, даже не владеющий высшей математикой, мог на простом калькуляторе подсчитать, на какие пенсионные выплаты ему следует рассчитывать, сколько государство ему будет должно.

— Ровно два года назад глава МЭР Максим Орешкин обещал, что нового повышения пенсионного возраста не будет до 2036 года. Но, как уже было сказано выше, судьбу пенсионных систем решает не только и не столько правительство, сколько демография. В каком направлении эти факторы толкают пенсионную систему в России, и каковы в этой связи прогнозы?

— Орешкин известен своим бьющим через край оптимизмом. Я боюсь, что он и в этом случае несколько поспешил с обещаниями светлого будущего. Правительство не может делать вид, что это будущее уже на горизонте, если оно не зависит от его решений. Демографические проблемы — это в каком-то смысле стихийное бедствие, это очень сложные процессы, которые одними лишь волевыми усилиями скорректировать или развернуть не получится. Решения такого рода принимаются правительством и президентом в режиме постоянной обратной связи. Догматизм в принятии решений относительно пенсий невозможен в силу самой природы вопроса, требующего гибкости и постоянных корректировок тех или иных позиций. Но мы в любом случае считаем целевой задачей поддержание коэффициента замещения зарплат пенсиями на уровне 35—40 процентов и сохранение выплат работающим пенсионерам — хотя бы на период до выхода экономики России на докризисный уровень.



