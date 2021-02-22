«Справедливая Россия» объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду»

Политическая партия «Справедливая Россия» провела свой ХI, на котором приняла решение об объединении партиями «Патриоты России» и «За правду».

Новая организация будет носить звание «Социалистическая партия Справедливая Россия - Патриоты - За правду», а сокращенное название – «Справедливая Россия – За правду».

Председателем партии стал бывший председатель «Справедливой России»Ю руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, а сопредседателями – главы присоседившихся партий: Геннадий Семигин (Патриоты России) и Захар Прилепин (За правду).

«Сегодня знаменательный день не только в истории парламентаризма, но и в нашей совместной истории. Потому что сегодня мы положим начало объединению всех левых патриотических сил Российской Федерации... Мы – патриоты нашей страны, и не хотим строить капитализм в РФ. Мы абсолютно уверены в том, что наши граждане достойны другого будущего – справедливого, честного и, конечно же, мы хотим, чтобы наша страна была совершенно иной, и чтобы граждане нашей страны гордились Россией... Что такое капитализм по-российски – олигархия плюс бюрократия минус население», – заявил на съезде Сергей Миронов.