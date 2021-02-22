У банков появляется альтернатива системе расчетов SWIFT

Альфа-банк первым из российских банков присоединился к автоматизированной системе взаимозачета платежей на международном валютном рынке — CLSNet. Теперь Альфа-банк будет представлять Россию в качестве маркетмейкера по российскому рублю для участников системы, что позволит ему предлагать другим банкам и финансовым компаниям — как резидентам, так и нерезидентам — более дешевые и качественные услуги на валютном рынке.

CLS (Continuous Linked Settlements, непрерывные взаимосвязанные расчеты) — это международная мультивалютная платежная система, через которую ежедневно проходит различных валютных операций на общую сумму 1,76 трлн долларов. Для сравнения: по данным Банка международных расчетов (BIS), в 2019 году ежедневный объем всего международного валютного рынка, foreign exchange, составлял 6,6 трлн долларов. CLS позволяет банкам упростить и автоматизировать процедуры расчетов по операциям на международном валютном рынке, а также снизить риски, связанные с этими операциями.

Подробнее о системе расчетов CLSNet читайте в свежем номере журнала «Эксперт».