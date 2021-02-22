В Конго убит посол Италии

В результате вооруженного нападения на конвой ООН в Демократической республике Конго убиты два человека – посол Италии стране Лука Аттанасио и сопровождавший его сотрудник полиции, сообщает Euronews.

Факт гибели итальянского посла в Конго подтвердили в Риме. Дипломат передвигался в автоколонне Всемирной продовольственной программы. Группа автомобилей была обстреляна в районе города Гома недалеко от границы с Руандой. Посла доставили в местную больницу, где он скончался от полученных ранений. Лука Аттанасио возглавлял итальянскую дипломатическую миссию с 2019 года. Конголезские издания отмечают, что он мог быть главной целью нападавших, которые пытались взять дипломата в заложники.

Пока ни одна группировок не взяла на себя ответственности за нападение.

8 февраля 2021 года в Конго был обнаружен вирус лихорадки Эбола, а 19 февраля в стране была зафиксирована вспышка бубонной чумы.