В России третий день подряд зафиксировано менее 13 тыс инфицированных коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 12 604 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Вчера, 20 февраля, в стране обнаружили 12 742 новых случая инфицирования.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 177 330 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 83 630, из которых 337 летальных исходов было подтверждено за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 3 726 388 пациентов, из которых 12 943 поправились за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 1 658 новых случая коронавируса, 41 пациент скончался, а 1 723 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+957) и замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 728 новых случаев инфицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 28 134 275 случаев инфицирования, на втором месте Индия с 11 005 850 случаями, на третьем Бразилия – 10 168 174 человека ифицировано, на четвертом месте находится Россия 4 130 447 случаев (4 177 330 по данным оперштаба). На пятом месте с 4 127 574 инфицированными идет Великобритания.