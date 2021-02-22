Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Сирии

Сирия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Сирийской арабской республики в России Рияда Хаддада.

Он заявил, что теперь «Спутник V» разрешен к применению в Сирии.

Ранее вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.