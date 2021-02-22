ЕС введет санкции против России из-за Навального

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе согласовали расширение персональных санкций против России из-за ареста Алексея Навального, сообщает «РИА Новости».

«Что касается ситуации с Навальным, мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию. Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека. Надеюсь, что это займет не более недели», цитирует информагентство Борреля.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнул, что решение о санкциях было принято единогласно.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что санкции введут в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Чиновникам на год закроют въезд в страны ЕС, а также заморозят финансовые средства в банках Евросоюза.