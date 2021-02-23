Курс доллара: рубль отреагировал на ужесточение риторики ЦБ

Курс доллара в понедельник в моменте преодолел отметку 75 руб. При этом национальная валюта стартовала с отметок 74,19 рубля за доллар и 89,85 рубля за евро, однако к вечеру заметно ослабела к валютам – рубль откатился к отметке 74,7 против доллара и 90,75 против евро. Американская валюта тоже не смогла укрепиться. Так за тот же период индекс DXY снизился чс 90,57 пункта до 90, 34 пункта.

Как отмечают в своем обзоре аналитики БКС, одним из факторов давления на рубль является ужесточение риторики Банка России в отношении денежно-кредитной политики. Инфляция ускоряется с начала года и годовой прогноз уже был пересмотрен в сторону повышения до 3,7–4,2% по итогам 2021 г. Локальный пик по инфляции может быть пройден в ближайшие несколько недель. По оценке ЦБ, он составит около 5,5%, что чуть выше уже зафиксированных Росстатом 5,4% по состоянию на 15 февраля.

В краткосрочной перспективе рубль, как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, будет торговаться в диапазоне 73,9-75,0 в паре с долларом и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестоций" отмечает, что на этой неделе поддержку рублю может оказывать фактор налогового периода. В краткосрочной перспективе аналитик ожидает пару доллар-рубль в пределах 74-75 рублей.

Он напоминает, что в среду российский рынок будет отыгрывать результаты вторника на внешних рынках, в фокусе внимания останутся вирусная проблематика, стимулы в США, геополитика, сырьевые цены.