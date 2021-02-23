«Спутник V» зарегистрирован в Киргизии и Гайане

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована министерствами здравоохранения Кооперативной Республики Гайаны и Киргизской Республики.

По данным РФПИ «Спутник V» зарегистрирован в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.

Вчера, 22 февраля, посол Сирийской арабской республики в России Рияд Хаддад заявил, что его страна зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». РФПИ не подтвердил, но и не опроверг это сообщение.