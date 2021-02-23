Украина запретила транспортное сообщение с Ивано-Франковской областью из-за распространения коронавируса

Государственная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела в Ивано-Франковской области «красный» уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. В области запрещена посадка и высадка пассажиров железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Ивано-Франковской области с начала года еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось в 6 раз, а за последнюю неделю рост заболеваемости составил 30%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «ситуация в Ивано-Франковской области на сегодня остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных».

16 февраля начальник управления здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко сообщила о переполненности больниц города. «По состоянию на сегодняшнее утро в Центральной городской клинической больнице практически нет ни одной свободной кровати. Все физические кровати, которые были в больнице, были на списании, уже взяли. Пациенты лежат в коридорах, в столовой, в кабинетах врачей», – сказала Бойко.