В Грузии задержан глава оппозиционной партии

В Тбилиси полиция взяла штурмом офис грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» и арестовали ее главу Ника Мелия. Власти обвиняли главу оппозиционной партии в организации попытки штурма парламента Грузии летом 2019 года. Поводом для недовольства оппозиции послужило выступление в грузинском парламенте депутата российской Государственной думы Сергея Гаврилова.

16 февраля 2021 года парламент проголосовал за снятие с Ника Мелия депутатского иммунитета.

31 октября в Грузии прошли выборы депутатов высшего законодательного органа страны, из 150 депутатских мест, 120 распределялись по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. По итогам выборов «Грузинская мечта» получила 48,77% голосов и победила в большинстве мажоритарных округов, получив право на самостоятельное формирование правительства. Партия «Единое национальное движение», созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, получила 27,11% голосов избирателей. Эти данные совпадают с результатами большинства опросов общественного мнения, проведенных разными социологическими службами до выборов, и экзитполов в день голосования. На выборах присутствовали международные наблюдатели от ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, которые заявили о соблюдении конкуренции и свободы голосования. В Евросоюзе прошедшие выборы признали демократическими.

Оппозиция не признала итогов прошедших выборов, потребовала проведения новых выборов и попыталась организовать круглосуточный митинг под стенами парламента. Власти под предлогом борьбы с коронавирусом объявили о введении комендантского часа во всех крупных городах с 22:00 до 5:00 и ночные митинги оппозиции были разогнаны полицией с помощью водометов и слезоточивого газа.