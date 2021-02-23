В России зафиксировано менее 12 тыс инфицированных коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 11 823 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Это стало минимальным количеством инфицированных в стране за сутки с октября прошлого года. Днем ранее в стране обнаружили 12 604 новых случая инфицирования.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 189 153 случая коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 84 047, из которых 417 летальных исходов было подтверждено за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 3 739 344 пациента, из которых 12 943 поправились за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 1 198 новых случая коронавируса, 49 пациентов скончалось, а 1 367 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+913) и замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 732 новых случаев инфицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 28 190 409 случаев инфицирования, на втором месте Индия с 11 016 434 случаями, на третьем Бразилия – 11 016 434 человека инфицировано, на четвертом месте находится Россия 4 142 126 случаев (4 189 153 по данным оперштаба). На пятом месте с 4 138 233 инфицированными идет Великобритания.