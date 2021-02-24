Акции дня: котировки ритейлера «Лента» растут после публикации итогов 2020 г.

Трейдеры активно скупали акции торговой сети «Лента» по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 24 февраля. За день бумаги подорожали на +3,74% до 266,1 рублей за акцию.

Согласно отчету, в 2020 году ритейлеру удалось получить прибыль в отличие от 2019 года. Так, чистая прибыль «Ленты» по итогам 2020 года составила 16,54 млрд рублей по МСФО. В 2019 году убыток составил 2,79 млрд рублей. Общая выручка ритейлера увеличилась на 6,7% до 445,5 млрд рублей. Розничные продажи выросли на 7,3%, до 437,5 млрд руб. Ранее в компании не исключали возможной выплаты дивидендов по итогам 2020 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,41% до 3385,48 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,50% до 1448,12 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:02 мск составила 66,94 долларов за баррель (+2,40%). Российская валюта укреплялась – 73,79 рубля за доллар.