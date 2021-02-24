Брюссель выступил против перекрытия границ внутри ЕС

Официальный Брюссель предупредил шесть стран-членов Евросоюза о недопустимости введенного ими полного или частичного пограничного контроля, касающегося перемещения внутри ЕС жителей союза, сообщает Euronews.

Ранее власти Бельгии, Дании, Швеции, Венгрии, Финляндии и Германии ввели ограничения на пропуск для граждан других стран ЕС из-за распространение новых штаммов коронавируса.

Еврокомиссия полагает, что власти шести упомянутых государств нарушили инструкции, составленные на основе консенсуса 27 стран-членов сообщества и требует ответа от стран-нарушителей в течение 10 дней.

14 февраля, правительство Германии, с целью не допустить «британский» и «южноафриканский» штаммы вируса в страну, частично закрыло государственные границы с Чехией и австрийской федеральной земли Тироль. На границах установлены полицейские патрули, которые останавливают все автомобили и проверяют цель путешествия. Пересекать граница разрешено только лицам, которые работают в медицинской сфере или на предприятиях «критической инфраструктуры», водителям грузовиков и тем, кто едет не похороны. При этом у въезжающих в Германию должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Однако по словам главы министерства здравоохранения ФРГ Йенса Шпана в Германии уже широко распространены мутировавшие варианты коронавируса. В начале февраля доля «британского» штамма среди выявленных заражений коронавирусом выросла случаев в Германии с 6 до более чем 22 процентов.