Часть ФНБ России переведено в юани и иены

Министерство финансов России сообщило, что в нормативную валютную структуру средств Фонд национального благосостояния включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%.

Доли доллара США и евро в ФНБ сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.

«Указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре», – говорится в сообщении министерства.

Согласно данным Минфина объем ФНБ на 1 января 2021 года составил 13,5 трлн рублей или 183,36 млрд долларов США.

В ноябре 2015 года Центральный банк России включил китайский юань в корзину резервных валют.

ФНБ является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан России на длительную перспективу. Целями ФНБ являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда России.