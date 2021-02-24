«Чёрному золоту» прочат возвращение к сотне

Хотя трейдеры еще не успели забыть обвал нефтяных цен, случившийся из-за возврата ОПЕК+ к обычному уровню добычи без ограничений, стоимость сырья достаточно стабильно идет вверх. На рынках уже заговорили и о возможности возврата Brent к 100 долларам за баррель. Произойдет это, вероятно, к концу следующего года, считают в азербайджанской компании Socar Trading SA.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Socar Trading, цена бочки Brent может достичь трехзначных значений в ближайшие 18—24 месяца, а Bank of America видит её потенциальный подъем выше 100 долларов в течение следующих нескольких лет — после улучшения фундаментальных показателей и глобального стимулирования рынков центральными банками. Спекулянты тоже включаются в игру, разогревая на рынке опционов ставки на то, что нефть достигнет ста долларов к декабрю 2022 года.

Не все прислушиваются к «быкам»

Эти прогнозы, конечно, выглядят ультра-бычьими, но они свидетельствуют о росте доверия к нефтяному рынку на фоне 200-процентного роста Brent после 18-летнего минимума во время пандемии. Спрос на ключевых азиатских рынках восстановился, в то время как ОПЕК+ сдерживает добычу, а недостаток инвестиций ограничивает поставки сланцевого сырья. Всё это дало основания Goldman Sachs Group Inc. повысить на этой неделе прогноз на третий квартал на 10 долларов — до 75 долларов за баррель.

Стодолларовая отметка имеет для многих трейдеров особое значение. Нефть колебалась вокруг неё несколько лет в начале десятых годов, когда сильный спрос со стороны развивающихся рынков заставлял бурильщиков добывать все более дорогую и труднодоступную нефть в глубоководных океанских пластах и нефтеносных песках Канады. Эта эпоха закончилась в 2014 году, когда американцы доказали, что могут добывать огромные объемы сланцевой нефти при гораздо более низких затратах.

Но в отличие от упомянутых выше оптимистичных высказываний, медианный прогноз аналитиков, представленный агентством Bloomberg, предполагает, что Brent останется ниже 65 долларов за баррель до 2025 года. Тому есть множество причин, отмечает агентство. Основная заключается в том, что сокращение добычи странами ОПЕК+ — искусственный процесс, и картель имеет достаточно свободных мощностей, чтобы покрыть любой дефицит сырья, если спрос будет расти на фоне восстановления мира после пандемии.

ОПЕК уже не тот

Прогноз подъема цены нефти к 100 долларам за баррель — это, скорее, желаемое для «быков», которое подается как действительное для всех, говорит главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Подобные прогнозы не учитывают темпы технологического прогресса и процессов дезинтеграции, которые идут в объединениях типа ОПЕК — в отличие от процессов интеграции покупателей нефти. Такая интеграция наблюдается, например, в Китае, где покупатели нефти на внешних рынках намереваются объединиться, чтобы диктовать цену продавцам — это важный тренд, который прежде почти не был заметен. ОПЕК, даже будучи картелем, перестает оказывать на цену то влияние, какое он оказывал в ХХ веке: некоторые страны покидают организацию, другие не полностью выполняют текущее соглашение о сокращении добычи.

По мнению Антонова, в ближайшие 2–3 года мы можем увидеть распад картеля. Это может привести к паническим продажам на рынке нефти, поскольку событие такого масштаба в любом случае будет на первых порах воспринято эмоционально. Технологический прогресс, переход к автомобилям на электротяге, развитие солнечной и ветряной энергетики тоже не стоит сбрасывать со счетов. Поэтому на ближайший год в «Алор Брокер» рассматривают в качестве «потолка» уровень в 86 долларов за баррель.

Однако многие считают и такой прогноз излишне оптимистичным, отмечает Антонов. Даже при текущих уровнях в 60+ долларов за баррель Brent мировая экономика начинает испытывать серьезные проблемы. Падение темпов экономического роста продолжается уже шесть недель подряд. Причём, учитывая временной лаг негативного влияния быстрого роста нефтяных цен на динамику мирового ВВП примерно в 2–3 месяца, текущее замедление — следствие роста до 50,00 долларов за баррель Brent. А с учётом последовавшего за ним 30-процентного роста котировок и второй квартал 2021 года может оказаться для мировой экономики слабым, опасается эксперт. Поэтому всплеск до 100 долларов если и возможен, то только на очень короткий срок и при условии очень мощного форс-мажора, который резко ограничит предложение нефти в мире, заключает Алексей Антонов

Коридор, который нужен всем

Сегодня есть диапазон цен 40-60 долларов за баррель Brent, и каждая из границ этого коридора имеет свои фундаментальные основания, поясняет старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Ниже 40 долларов ценам не дает уйти ОПЕК+, для которого это болевой порог, заставляющий договариваться при любых обстоятельствах. Выше 60 долларов цены не пускают американские «сланцевики», которые очень быстро начинают наращивать добычу нефти, меняя баланс рынка в сторону превышения предложения. Да и участники соглашения ОПЕК+ при ценах выше 60,00 долларов за баррель теряют интерес к соблюдению ограничений, стремясь нарастить добычу и занять большую долю рынка.

Если такая конфигурация в основе своей сохранится, то нефтяные цены очень скоро вернутся в диапазон 40–60 долларов за баррель Brent, полагает аналитик. Причем, учитывая текущее отклонение к 65-66 долларам, можно ожидать сопоставимого отклонения в противоположную сторону — до 35–40 долларов, считает Розман. Такой уровень цен позволил бы мировой экономике продолжить рост.

Основным риском для реализации такого сценария может стать снятие эмбарго на продажу иранской нефти, продолжает эксперт. Не исключено, кстати, что во втором квартале 2021 года США и Иран возобновят «ядерную сделку», и если это произойдет, то фундаментально обоснованный уровень цен может снизиться до 30–50 долларов за баррель Brent.

По словам Розмана, оптимальной для российской экономики была бы ситуация со стабильным уровнем цен в диапазоне 40–60 долларов. С одной стороны, это позволило бы повысить макроэкономическую стабильность, с другой — постепенно наращивать объем добычи нефти и финансировать дефицит бюджета в размере 2,75 трлн рублей.

Краткосрочное и небольшое отклонение нефтяных цен от этого диапазона вполне допустимо и, благодаря бюджетному правилу, не окажет заметного влияния на основные макроэкономические параметры, в том числе на курс рубля. А вот о взлете цен выше 70 долларов за баррель Brent такого не скажешь: он не только спровоцирует нежелательное сейчас укрепление курса рубля, но и наверняка приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в мировой экономике — из-за разгона инфляции и роста доходностей на долговом рынке.