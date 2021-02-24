Диетологи рассказали о последствиях зависимости от вредных продуктов

Частое употребление вредных продуктов перерастает в зависимость, сообщает The New York Times, ссылаясь на ученых в области здорового питания.

По их мнению, в нездоровых продуктах содержится множество вредных веществ, которые способны нанести вред организму. Особенно предостережение касается людей с избыточным весом, сердечными заболеваниями или диабетом, которые часто игнорируют факт вредности пищи, отдавая предпочтение ее вкусовым особенностям и простоте в приготовлении.

Исследователи пришли к выводу, что некоторые продукты вызывают в человеческом мозге феномен зависимости из-за чего человек привыкает есть нездоровую пищу. В ходе многочисленных экспериментов у добровольцев выявилось быстрое привыкание к нездоровый, но вкусной пище, как результат наступает потеря контроля над выбором продуктов, а также отсутствие силы воли, когда речь идет о сокращении потребления такой пищи.

Ранее «Центральная Служба Новостей» рассказала о пользе потребления лука. Диетологи отмечают, что этот овощ является природным антибиотиком и мощной поддержкой для иммунитета особенно в осенне-весенний период, когда риск заражения вирусной и бактериальной инфекцией особенно высок.

