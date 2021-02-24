Гондурас зарегистрировал «Спутник V»

Гондурас зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

«Гондурас стал 36-й страной в мире, одобрившей вакцину SputnikV», – говорится в твиттере российской вакцины.

Сегодня, 24 февраля, лекарственное управление Египта в рамках ускоренной процедуры зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает «РИА Новости».

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) «Спутник V» зарегистрирован в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии, Египте и Гондурасе.

22 февраля посол Сирийской арабской республики в России Рияд Хаддад заявил, что его страна зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». В РФПИ не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.