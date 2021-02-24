Госдолг России за год увеличился на 5,4 трлн рублей

Государственный долг РФ за 2020 г. увеличился на 39,9% или на 5,4 трлн руб., почти до 19 трлн руб., составив 17,8% от ВВП, следует из отчета российской Счетной палаты.

«Государственный долг Российской Федерации за 2020 г. увеличился на 5418,2 млрд руб., или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд руб. (17,8% ВВП)», - сообщает Счетная палата.

Ведомство уточняет, что внутренний долг увеличился на 4,6 трлн руб. и составляет к настоящему моменту 14,8 трлн руб. Внешний долг в иностранной валюте составляет $56,8 млрд (4,195 трлн руб) (+$1,9 млрд).

В рублевом выражении показатель вырос на 799,7 млрд до 4,2 трлн руб., прибавив 23,6%. В 2019 году госдолг РФ составлял 13,6 трлн руб., добавляет Счетная палата. На обслуживание госдолга в 2020 году из бюджета выделялось 784,2 млрд руб., что на 7,3% больше, чем в 2019 году.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что по итогам 2020 года госдолг приблизился к отметке 20% ВВП. В последний раз такой показатель был отмечен в 2004 году.

