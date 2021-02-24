Исследование: США и Великобритания достигнут стадного иммунитета к COVID-19 в 2021 году, Европа сильно отстает

США и Великобритания могут достигнуть стадного иммунитета к COVID-19 к концу 2021 года, учитывая скорость их программ массовой вакцинации, но ключевым странам Европейского Союза в этом году добиться такого результата не удастся, говорится в статистическом исследовании немецкой аналитической компании Statista.

Аналитики изучили динамику вакцинации от коронавируса, используя последние данные от местных органов здравоохранения каждой страны.

В исследовании, опубликованном во вторник отмечается, что в то время как США и Великобритания делали прививку в среднем 1,6 миллиона и 434 444 человек в день, в Германии этот показатель составил 110 714, во Франции - 96 706, а в Италии - 67 887.

“Только Великобритания и США ежедневно вводят достаточное количество вакцин от COVID-19 для достижения стадного иммунитета к концу 2021 года. В отличие от этого, страны ЕС должны были бы почти утроить ежедневное количество сделанных вакцин, чтобы достичь этой цели”, - говорится в отчете.

США и Великобритания “уже находятся на многообещающем пути”, несмотря на то, что сильно пострадали от пандемии – занимая первое и пятое место по числу смертей от коронавируса в мире, отмечают аналитики.

В докладе прогнозируется, что США на пути к тому, чтобы стать первой страной G20, достигшей стадного иммунитета, а Великобритания станет первой крупной европейской страной, добившейся этого результата.

В Великобритании с начала декабря уже более трети взрослого населения получили первую дозу вакцины .

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока неизвестно, какая доля населения должна быть вакцинирована от COVID-19, – чтобы достичь стадного иммунитета.

Оценки ученых относительно порога сильно разнятся. Некоторые говорят, что это может быть 70 процентов или больше. Statista основывала свое моделирование на пороге в 70 процентов.

Исходя из этой цифры, нынешний уровень вакцинации во Франции, Германии и Италии необходимо существенно увеличить, чтобы достичь

стадного иммунитета против коронавируса в этом году.

В Германии, например, для достижения 70-процентного порога к концу 2021 года необходимо будет ежедневно вакцинировать 315 200 человек, т.е. увеличить нынешнее число вакцинаций почти в три раза.