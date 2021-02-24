Инспекторов по недвижимости в Москве будут обучать с помощью VR-тренажеров – заммэра Ефимов

Специалисты Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы будут отрабатывать профессиональные навыки на тренажерах виртуальной реальности. VR-тренажеры разработали в МГУУ Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова. Об этом сообщила пресс-служба госинспекции по контролю.

«С помощью VR-системы можно виртуально пройти по московской улице, осмотреть бизнес-центр, магазин или кафе. Панорамный формат и обзор на 360 градусов дает полное ощущение нахождения на объекте. Для эффективного обучения в виртуальной среде максимально реалистично смоделированы различные рабочие ситуации: обследование зданий, выявление самостроя, контроль за соблюдением требований к размещению сезонных кафе, взаимодействие с собственниками и арендаторами», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, проект поможет быстрее адаптироваться новичкам и наработать необходимые умения и навыки, повысить квалификацию действующих сотрудников, научиться управлять конфликтными ситуациями, эффективно выявлять нарушения в земельно-имущественных отношениях.

Для обследования у инспектора есть возможность выбрать соответствующий инструмент – например, планшет для фотофиксации строений или дальномер для измерения параметров здания. «В случае выявления признаков самостроя инспектор сможет провести диалог с 3D-персонажами, которые выполняют роль собственников недвижимости, а также с помощью джойстика виртуально воспользоваться удостоверением и вручить им предписание об устранении нарушения. Сценарии допускают различные варианты развития событий, и инспектор должен выбрать правильную версию, верный ответ. При этом дополнительные персонажи – прохожие на улице, животные, птицы – помогут создать максимально реалистичную городскую обстановку», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По итогам обучения участники смогут получить оценку своих решений и действий в предложенных ситуациях.