«КАМАЗ» расширяет модельный ряд экологичных автобусов

Компания «КАМАЗ» расширила производственную линейку городских низкопольных автобусов новой моделью экологичного автобуса НЕФАЗ-5299-40-57, который работает на сжиженном природном газе, сообщает пресс-служба корпорации.

Модель была представлена на международной выставке коммерческого транспорта «Комтранс» в 2019 году. Сертификационные испытания автобуса прошли в 2020 году, тогда машина получила одобрение типа транспортного средства. К новой модели проявили интерес предприятия Челябинской области, Республики Коми и Санкт-Петербурга. В настоящее время автобус готовится для передачи в тестовую эксплуатацию в Санкт-Петербург, после чего начнется серийное производство данных машин.

Новая модификация автобуса сохранила все преимущества базовой модели, а именно низкий уровень пола, увеличенный проём средней двери, просторную накопительную площадку, систему книлинг, которая позволяет наклонять кузов автобуса для удобной посадки и высадки пассажиров.

Автобус снабжен устройством для посадки пассажиров с ограниченными возможностями, а также оснащен портальным мостом, независимой передней подвеской, автоматической коробкой переключения ZF, газовым двигателем Weichai. Автобус работает на природном газе, который является самым экологичным видом моторного топлива. Данное нововведение стало вкладом компании в защиту окружающей среды.

