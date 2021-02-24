Канада под «ударами» США

Исход американских президентских выборов 2020 года был особенно важен для Канады, так как он означал либо продолжение американской политики в отношении Канады в русле четырех последних лет, которые для Канады оказались сложными; либо разворот к более традиционному характеру канадо-американских отношений, хотя и со своими трудностями, но более предсказуемыми и привычными.

Трюдо — Трамп

С момента вступления в должность в 2015 г. у премьер-министра Канады Джастина Трюдо сложились теплые личностные отношения с Бараком Обамой, на тот момент действующим президентом США, что способствовало гладкому развитию канадско-американских отношений. После избрания на пост премьер-министра в 2015 г. Трюдо намеревался усилить роль Канады на международной арене, расширив внешнеполитическую повестку далеко за пределы двусторонних канадо-американских отношений. Однако с приходом на пост президента США Дональда Трампа в 2016 г. канадо-американские отношения значительно усложнились, повысился уровень неопределенности и непредсказуемости. По сути, все силы канадского истеблишмента были брошены на выстраивание сбалансированных отношений с США при новой администрации, в которых бы учитывались канадские интересы. Одним из ключевых событий в отношениях «соседей» стало обновление договора НАФТА по инициативе Дональда Трампа. С этого момента работа над договором стала приоритетной внешнеполитической задачей Кабинета Трюдо, учитывая всю важность для Канады торговых отношений с США. Таким образом, фактор Трампа оказался решающим для формирования внешнеполитических приоритетов Трюдо, переориентированных с глобальных целей на североамериканскую повестку.

За четыре года отношений Канаде пришлось столкнуться с рядом сложностей в процессе подписания нового торгового соглашения USMCA, пережить постоянные намерения Трампа ввести дополнительные пошлины и тарифы. Межличностные отношения между двумя лидерами были непростыми. Дональд Трамп в ряде ситуаций весьма некорректно вел себя и высказывался в отношении Трюдо. На фоне ухудшения отношений США с Китаем усложнились и канадо-китайские отношения. Период пандемии COVID-19 еще более четко выявил многие накопившиеся сложности. Соединенные Штаты в ряде случаев вели себя некооперативно в вопросах борьбы с пандемией.

Коронакризис подчеркнул, что роль, которую США играют в североамериканском регионе и мире, изменилась. События во время пандемии, риторика Трампа в отношении Канады окончательно укрепили понимание, что период эксклюзивности в канадо-американских отношениях окончен. Дональд Трамп не воспринимал Канаду как ближайшего соратника и союзника. Трамп не пользовался популярностью в Канаде ни на общественном, ни на политическом уровне. В целом, в период с 2016 по 2020 годы двусторонние отношения оставались рабочими, но их общий фон был неблагоприятным. Таким образом, восприятие выборов в США канадским обществом было обусловлено атмосферой, описанной выше.

Общественное мнение

Накануне американских президентских выборов в Канаде проводились опросы общественного мнения по вопросу о том, кто из американских кандидатов был бы лучше для Канады и развития канадо-американских отношений.

69% опрошенных в Канаде ответили, что победа Байдена будет лучшим вариантом для Канады и будущего канадо-американских отношений. Это мнение особенно было крепко среди жителей атлантической части Канады (77%), квебекцев (76%), канадских женщин (75%). 22% опрошенных в Канаде отметили, что для канадо-американских отношений предпочтительный вариант — второй срок президентства Дональда Трампа. Исключением была Альберта, где мнение опрошенных разделилось практически пополам — 45% жителей провинции отдали предпочтение Джо Байдену, 39% — Дональду Трампу. Альберта — нефтяная провинция Канады, на территории который расположен нефтепровод Keystone XL, представляющий экономическую важность для провинции. Относительно высокий рейтинг Трампа был обусловлен его позицией в пользу развития данного проекта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был сдержан в своих высказываниях относительно выборов в США. Он лишь заявил, что готов работать с любым президентом, избранным американским народом. Такой же позиции придерживался и лидер Консервативной партии Канады Эрин О’Тул.

При этом лидеры ряда других канадских партий были более радикальны в своих высказываниях в отношении Дональда Трампа и выражали надежду на победу Джо Байдена. Лидер НДП Джагмит Сингх в своем Твиттере написал: «Трамп делает мир более опасным для всех нас, и я надеюсь, что он проиграет». Там же в день американских выборов, он написал послание американцам — голосуйте против Трампа (Vote him out).

Лидер Квебекского Блока Ив-Франсуа Бланше накануне дня выборов выразил непонимание, как такое количество населения США может голосовать за Трампа, «который открыто лжет, уходит от уплаты налогов... и разделяет предубеждения против определенных групп населения». Политик отметил, что для Квебека, Канады и для всей планеты лучше, если Трамп проиграет.

СМИ Канады

Тема американских выборов активно обсуждалась в канадских СМИ, которые делали акцент на личностных связях Джо Байдена и Камалы Харрис с Канадой, акцентируя внимание на том, что Харрис в молодости проводила много времени в Монреале, так как ее мать преподавала в университете Макгилл, а семья первой жены Байдена родом из Канады (Торонто). В СМИ активно вспоминалась встреча 2016 г. в Оттаве, последняя для Байдена в должности вице-президента, когда о Канаде Байден сказал «мы, скорее, семья, чем просто союзники».

В свою очередь эксперты подчеркивали, что тема близости Байдена к Канаде чрезмерно раздута и не вполне соответствует реальности.

В СМИ также активно вспоминался дружественный характер канадо-американских отношений в период Обамы и теплые отношения между ним и Трюдо, которые СМИ называют «бромансом». Выражалась надежда на возвращение к прежнему характеру отношений при Байдене-президенте.

История канадо-американских отношений показывает, что между американскими президентами-демократами и канадскими премьер-министрами-либералами складываются более конструктивные отношения, чем у последних с американскими президентами-республиканцами. Однако вряд ли стоит ожидать полного возвращения к временам Обамы, так как за 4 года произошли значительные изменения как в США, так и в мире. И Байден получает не ту Америку, которую оставил 4 года назад, покидая пост вице-президента США. Тем не менее, канадские эксперты ожидают, что несмотря на определенные сложности, президенство Байдена будет связано с большим уважением и вниманием к Канаде, чем это было при Трампе.

Во-первых, в связи с тем, что взгляды двух политиков совпадают по многим вопросам. Оба политика придерживаются центристских взглядов, выступают за уважение прав женщин, выделяют в качестве приоритета вопросы борьбы с изменением климата, придерживаются принципа многосторонности во внешней политике. В ходе предвыборной кампании Байден выразил намерение возобновить участие США во многих международных организациях, из которых США вышли по решению Трампа, и приступил к этому в первые дни президентства — такой подход ближе канадскому внешнеполитическому видению. Первостепенными задачами лидеры двух стран назвали совместную борьбу с эпидемией COVID-19 и с изменением климата.

Во-вторых, в связи с тем, что Байден намерен поддерживать доверительные отношения с союзниками, включая Канаду — в отличие от Трампа, который фактически поставил под вопрос эксклюзивность отношений двух стран. Однако первые недели после вступления нового американского президента в должность показали, что отношения между соседями и союзниками не будут простыми.

Расхождение во взглядах на нефтепровод Keystone XL

Между Канадой и США возникли противоречия по вопросу нефтепровода «Keystone XL», который тянется из канадской провинции Альберта до штата Небраска в Штатах. Еще будучи вице-президентом, Байден высказывался против реализации данного проекта. В 2015 г. президент Обама наложил вето на законопроект о строительстве нефтепровода. Однако строительство нефтепровода поддержала администрация президента Дональда Трампа, отменив указ Обамы в 2017 г. В ходе предвыборной кампании Джо Байден заявил о намерении заморозить этот проект, так как он наносит вред экологии, и подписал указ о запрете строительства нефтепровода в первый же день своего президентства. Правительство Канады, в свою очередь, данный проект активно поддерживало и надеялось на его продолжение, оценивая его как «критически важный» для расширения экспорта канадской нефти, кроме того, он уже создал новые высокооплачиваемые рабочие места. Решение американского президента вызвало сожаление канадского правительства и резко отрицательную реакцию властей провинции Альберта, которые заявили, что сворачивание данного проекта противоречит экономическим интересам Канады. Премьер Альберы Джейсон Кенни отметил необходимость хотя бы частичной компенсации со стороны США всем тем, кто инвестировал в данный проект и даже призвал ввести экономические санкции против США, если Джозеф Байден не пересмотрит данное решение. Однако предложения ввести меры против США не получили одобрения и поддержки на уровне федерального правительства Канады, которое рассматривает возможность разработки всеобъемлющей энергетической стратегии Северной Америки и ее обсуждения с США, учитывая, что две страны континента имеют высоко интегрированную энергетическую систему.

Buy American: новый протекционизм

Торговый курс Джозефа Байдена может быть несколько смягчен в сравнении с политикой Дональда Трампа. Тем не менее, в предвыборных заявлениях Байдена так же прослеживались идеи протекционизма. Общая направленность на активную защиту интересов американских производителей останется неизменной. Джо Байден уже сделал первые шаги по внедрению программы «Buy American», предполагающей увеличение государственных закупок товаров и услуг, произведенных внутри США. Отказ от данного правила возможен только в исключительных случаях. Обновленные правила могут привести к сложностям в торговых отношениях между Канадой и США, ограничить доступ канадских поставщиков, участвовавших прежде в американской программе госзакупок, на рынок США, и в целом оказать негативное влияние на экономику Канады, учитывая, что для нее США является первым по величине торговым партнером. Одобрение программы «Buy American» по сути было вторым потенциальным ударом по экономике Канады в течение первой недели президентства Дж. Байдена. Однако премьер-министр Канады Трюдо напомнил, что Канада смогла пережить нападки Дональда Трампа на НАФТА и попытки увеличения пошлин и тарифов, он выразил уверенность, что будет найден способ безопасно справиться с препятствиями протекционистской программы «Buy American».

«Перезагрузка» отношений с Китаем

В 2019 году среди предвыборных обещаний Трюдо была «перезагрузка» отношений с Китаем. Но в связи со сложными американо-китайскими отношениями при Трампе, которые накладывали отпечаток и на развитие канадо-китайских отношений, прорыва на данном направлении не было. В отношениях США и Китая при Байдене возможны некоторые изменения, но в целом они останутся конфронтационными. С другой стороны, Байден вероятнее всего, будет придерживаться более многостороннего подхода по отношению к Китаю, к привлечению ближайших союзников к сдерживанию его амбиций. Соответственно, здесь открывается поле для маневра и для Канады, как союзника США. Политики и эксперты в Канаде рассчитывают, что с поддержкой Байдена удастся, как минимум, решить вопрос об освобождении канадских арестантов, бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спейвора. По мнению властей Канады, их задержали в ответ, за арест в Канаде по запросу США Мэн Ваньчжоу по делу Huawei. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние канадо-китайских отношений.

Дискуссия о месте и роли Канады в мире

На фоне пандемии COVID-19, сложностей в отношениях с США в период администрации Трампа, неудачей в получении места непостоянного члена в Совете Безопасности ООН в 2020 г. в экспертном сообществе Канады развернулась активная дискуссия о будущем канадской внешней политики и роли Канады в мире. Многие эксперты рекомендовали пересмотреть внешнеполитическую стратегию страны, проводить более независимую политику от США, в частности, в отношении Китая и России1. Возникает вопрос, получит ли продолжение данная дискуссия и будут ли предприниматься практические шаги по пересмотру, учитывая поменявшуюся риторику новой администрации США в отношении Канады, основной посыл которой — близкие союзнические отношения с Канадой, хотя начало новых отношений на практике оказалось непростым.

Российские эксперты склонны полагать, что фактор США оказывает влияние на формирование политики Канады в отношении России, хотя канадские эксперты данную точку зрения не разделяют. И все же, возникает вопрос, возможны ли изменения в российско-канадских отношениях на фоне смены администрации в США.

Положительных сдвигов вряд ли можно ожидать, так как при администрации Байдена жесткая линия в отношении России, судя по всему, будет продолжена. Джо Байден настроен на консолидацию союзников против тех, кого он называет противниками, Россию он в их число включает. Вероятно, можно ожидать коллективных мер Запада в отношении России. Однако ниши для взаимодействия сохраняются там, где стороны способны найти общие интересы. В частности, возможности для взаимодействия между Россией, Канадой и США сохраняются в Арктике.

От редакции

Когда данная статья уже готовилась к публикации, стало известно о встрече 23 февраля в формате видеоконференции между президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

На этом саммите стороны договорились координировать действия в противостоянии Китаю: «Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности», — сказал Джо Байден.

Другая договоренность — о модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Президент США назвал его «единственным в своем роде военным командованием, включающем две страны».

Также было заявлено о запуске расширенного американо-канадского диалога по Арктике, который будет охватывать «вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и управлением». Еще одним вопросом стали отношения в рамках НАТО и «укрепление трансатлантической безопасности».

Такую повестку можно назвать, скорее, утешительной в моральном плане для Канады после периода охлаждения при Трампе, нежели снимающей те проблемы, которые существуют в отношениях между странами-соседями. Решение этих вопросов предпочтительнее для США, в частности, для продолжения торгового противостояния с Китаем, наращивания военного потенциала и восстановления отношений в формате НАТО, а также в отношении Арктики, где Штаты проигрывают северным странам в плане усиления влияния.