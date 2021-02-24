Курс доллара отреагировал на новости из США

Курс доллара перешел к фронтальному снижению в среду после того, как председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл во вторник подтвердил приверженность регулятора мягкой монетарной политике.

Ситуацией воспользовались рисковые валюты, в том числе и рубль. Курс доллара снижается на Московской бирже на 74 копейки - до 73,56 руб. к 15.00 мск., курс евро падает на 85 копеек - 89,51 руб.

Пауэлл заявил во вторник, что процентные ставки в США останутся низкими в течение некоторого времени, и ФРС продолжит покупать облигации для поддержки американской экономики, несмотря на то, что новый пакет поддержки президента Джо Байдена в размере 1,9 трлн долларов будет в ближайшее время принят Конгрессом.

“Экономика находится далеко от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса”, - сказал Пауэлл в ходе своего выступления в Конгрессе США.

Хотя эта политика призвана поддержать экономику США, многие видят в ней долгосрочный негатив для доллара.

"Ликвидность в долларах США ожидается в большом объеме уже на этой неделе, - отмечают аналитики Nordea в исследовательской записке, - что должно быть хорошей новостью для аппетита к риску, но не для доллара США.”

Существует растущий оптимизм в отношении перспектив глобальной экономики, что приводит к тому, что денежные потоки направляются в валюты, которые, как ожидается, выиграют от роста мировой торговли, и в страны, которые быстро оправляются от пандемии.

Стоит отметить, что поддержку российской валюте оказывают в среду также высокие цены на нефть. К 15.00 мск на Лондонской бирже эталонный баррель Brent стал дороже 65 долларов. Однако ожидать, что котировки будут бурно расти и дальше не приходится, соответственно поддержка рублю будет сильно ограничена. Ужесточение риторики Банка России продолжает быть сдерживающим фактором для нацвалюты, который дополняется отыгрываемыми санкционными рисками.

В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,9-75,2 в паре с долларом и на уровне 89,3-90,65 в паре с европейской валютой.