Минтруд меняет порядок выхода на досрочную пенсию

Министерство труда направило на рассмотрение в правительство проект постановления, которое меняет порядок досрочного выхода на пенсию, пишет «Российская газета».

«Документ вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости», - пишет издание, уточняя, что Минтруд предлагает включить в стаж годы обучения и получения дополнительного профессионального образования. Так, на досрочную пенсию смогут претендовать работники, которые посещали курсы повышения квалификации. Изменения затронут в первую очередь учителей, врачей, работников общественного транспорта, пишет газета.

В настоящее время в стаж идут только периоды, когда работник находится на служебном месте полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию при больничных, отпусках, периодах по уходу за детьми. Время, которое человек потратил на повышение квалификации, не засчитывалось в стаж, в этой связи Минтруд выступил с предложением исправить этот правовой пробел, пишет «Российская газета».

