Нефть подорожала до 66 долларов

Цены на майские фьючерсы нефти марки Brent в Лондоне составили 66,21 долларов США за баррель. Североамериканская марка нефти WTI также растет в цене и торгуется по 63,25 доллара за баррель.

Неделю назад, на фоне сокращения добычи нефти в США из-за сильных морозов, стоимость нефти марки Brent поднималась к 66 долларам, однако затем упала до 62 долларов.

23 февраля Американского института нефти (API) представил данные о росте запасов нефти в стране на 1,03 млн баррелей. Рост запасов нефти в США оказался вызван падением нефтепереработки (также из-за сильных холодов).

Ранее сообщалось, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% по отношению к 2019 году. В декабре 2020 добыча нефти упала еще сильнее – на 11,1% по сравнению с декабрем 2019 года.

В апреле 2020 года на фоне обвала нефтяных цен страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. На долю России пришлась четверть от этого объема – наша страна взяла на себя обязательства сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в день.

В апреле 2020 года стоимость нефти марки Brent, которая в начале года торговалась в диапазоне 58-69 долларов за баррель, упала до 19 долларов, а североамериканская марка нефти WTI рухнула до минус 37 долларов за баррель.