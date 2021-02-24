Нефть дешевеет на новостях по запасам в США

Цены на нефть утром 24 февраля снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в Соединенных Штатах, ссылается агентство «Прайм» на данные торгов.

По состоянию на 7.34 по московскому времени фьючерсы сорта Brent с поставками в мае потеряли в цене 0,5% и торгуются по $64,14, апрельские фьючерсы подешевели на 0,49%, до $65,05 за баррель. Стоимость котировок WTI с поставками в апреле дешевели на 0,78% - до $61,19 за баррель.

Участники рынка отслеживают данные по запасам в США, которые согласно отчету API выросли на 1,026 миллиона баррелей по итогам прошедшей недели. Эксперты, в свою очередь, ожидали снижения данных показателей на 5,4 миллиона баррелей. Официальный отчет американского министерства энергетики будет опубликован в пятницу, 26 февраля. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов в США на 5,2 миллиона баррелей.

«Люди рассчитывали на постоянное снижение, поэтому время от времени мы будем наблюдать такие сюрпризы», - прокомментировал ситуацию в ходе интервью агентству Bloomberg старший сырьевой стратег RJO Futures Филлип Штрайбле.

Нефтяные цены могут снижаться также на фоне коррекции после роста до очередных максимумов, уверен аналитик.

