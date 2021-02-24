«Северный поток — 2» теперь мало от чего застрахован

Проект покидают часть страховщиков, поставщиков промышленных услуг и фирм, непосредственно задействованных в строительстве газопровода. По оценке госсекретаря США Энтони Блинкена, количество участников строительства сократилось минимум на 18 компаний. Согласно отчету, представленному Госдепартаментом Конгрессу США, на который ссылается немецкая Tagesspiegel, в их число вошли, в частности, поставщик промышленных услуг Bilfinger, страховщики Axa Group, Munich Re Syndicate Limited и Zurich Insurance Group.

Что же касается сообщений о завершении финансирования строительства «Северного потока — 2» крупнейшей немецкой нефтегазовой компанией Wintershall Dea, то из данных её отчёта за 2020 год и IV квартал, которые приводят СМИ, не ясно, связано ли это с угрозой американских санкций. «Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», — говорится в отчете.

«Ослы» соревнуются со «слонами» в жёсткости санкций

Но вернёмся к списку компаний, о которых пишет Tagesspiegel. «США выступают категорически против трубопровода Nord Stream 2. Новых санкций правительство Байдена пока не объявило, но сама по себе угроза, похоже, подействовала», — сообщает издание, и напоминает, что ранее, еще при администрации Трампа, США уже ввели санкции против российской компании KVT-RUS, которая управляет трубоукладчиком Fortuna.

Республиканцы, тем не менее, выступили с резкой критикой медлительности администрации демократов. Сенатор Тед Круз, в частности, заявил: «Правительство Байдена намекает на то, что готово допустить завершение строительства трубопровода. Это будет иметь катастрофические последствия для американской национальной безопасности и энергетической безопасности наших европейских союзников».

Сама Tagesspiegel тоже настроена достаточно радикально. «Штрафы США против балтийского трубопровода неверны. Но еще более сомнительны газовые сделки с Россией, — пишет обозреватель газеты Кристоф фон Маршалл. — Некоторые немецкие круги и СМИ изображают возмущение санкциями США против российско-германского газопровода Nord Stream 2. Но этот театр имеет мало общего с реальностью. Для России в нём нет ничего нового — у нее нет союзников, нет привлекательности, нет мягкой силы. А вот для Германии происходящее в высшей степени сомнительно, поскольку многие страны ЕС и союзники неодобрительно относятся к ее курсу».

Впрочем, покупать вместо российского американский газ Tagesspiegel тоже не советует, поскольку это невыгодно. В Германии рыночная экономика, а ЕС — свободный рынок, пишет газета, поэтому энергетические компании свободно решают, где и что покупать, руководствуясь коммерческими интересами. Сжиженный газ из США неконкурентоспособен по цене, инфраструктура для его поставки отсутствует, отмечает Tagesspiegel. И если европейские энергетические компании ищут альтернативу российскому газу, то в Европе, на Кавказе, в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

СПГ из США или TANAP с Кавказа?

Действительно, «Северный поток — 2» потенциально конкурирует на европейском рынке как с СПГ (прежде всего американским), так и с другими газопроводами, признает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Безусловно, Соединённым Штатам выгодно продвигать свой экспорт в Старый Свет. Но цена СПГ с учётом транспортировки, хранения, перевода в газообразное состояние намного превышает цену трубопроводного газа. Поэтому энергетические компании предпочитают при прочих равных условиях получать сырьё из трубы.

Сегодня мощности «Северного потока — 2» избыточны, считает Гойхман. Новый газопровод в полной мере сработал бы в случае отказа от транзита через Украину, как предполагалось при начале его строительства. Но теперь, когда из-за санкций США транзит продлён, мощностей для поставок в Европу хватает и без «Северного потока — 2». Через ГТС Украины можно качать до 146 млрд кубометров в год, через «Северный поток — 2» — 55 млрд кубометров, через Белоруссию в Польшу — 30 млрд. Фактически же даже в «допандемическом» 2019 году «Газпром» поставил в Европу около 200 млрд кубометров, в том числе через Украину — порядка 90 млрд.

Германия и Австрия выступают за ввод «Северного потока — 2» не потому, что без него есть опасность «заморозить» Европу, а практически исключительно из-за того, что этот газопровод сделает их крупными распределительными хабами — со всеми вытекающими экономическими и политическими преференциями, уверен эксперт.

Марк Гойхман согласен с Tagesspiegel в том, что альтернативой российскому газу для Европы может выступать не обязательно американский или иной СПГ. Учитывать следует и трубопроводы, идущие через южный коридор. Например, набирающий силу TANAP из Азербайджана через Грузию и Турцию в Грецию, к наполнению которого может присоединиться среднеазиатский газ из Туркмении. Но не стоит забывать при этом, что мощность TANAP составляет только примерно 16 млрд куб. м, напоминает аналитик.

Достроить «Северный потом» любыми средствами

Выход из сотрудничества с «Северным потоком — 2» страховых и сертификационных компаний — их закономерная реакция на новые экстерриториальные санкции США, говорит управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Россия неоднократно заявляла, что такого рода ограничения противоречат международному праву, нарушают энергетический суверенитет, и дело европейской комиссии и правительств стран — защищать компании Евросоюза от этой угрозы. Однако, в самом ЕС пока не смогли принять реальных ответных мер, ограничиваясь публичными заявлениями.

Учитывая, что достройка «Северного потока — 2» затянулась уже на 2 года, можно утверждать, что американские санкции являются действенным сдерживающим инструментом, констатирует юрист. А новые ограничения, угрожающие бизнесу участвующих в проекте сертификационных, страховых, инжиниринговых компаний, делают невозможными дальнейшие работы по завершению строительства, тестированию и сертификации, считает он.

Впрочем, все эти риски были заранее известны как оператору проекта — Nord Stream 2AG, — так и тем, кто так или иначе заинтересован в строительстве трубопровода, продолжает Юрий Федюкин. Поэтому не стоит полагать, что санкции полностью остановят строительство. Американские ограничения, если изучить их более детально, не затрагивают немецкие предприятия, созданные на некоммерческой основе. Это означает, что в Германии, например, могут быть созданы некоммерческая организация или фонд, способные предоставить все необходимые услуги для завершения строительства и сертификации трубопровода.

Механизм выглядит примерно так, поясняет Федюкин: фонд создаёт самостоятельно коммерческое предприятие для оказания конкретных услуг, и уже с ним сотрудничают компании, которые не могут работать напрямую с «Северным потоком — 2» из-за санкций. Фонд, таким образом, становится защитной структурой: в санкционном законопроекте США о накладывании ограничений на некоммерческие государственные организации Евросоюза речи не идет.

Что же касается сертификации на территории Дании, где пока еще не проложена часть труб, то оператор проекта может решить вопрос за счет привлечения любой третьей стороны, полагает эксперт. Например, «Газпром» и его европейские партнеры могут создать в Дании отдельную компанию, оказывающую необходимый учредителям перечень услуг. Компания пройдёт необходимые регистрационные процедуры, получит сертификат и выполнит тем самым свою функцию, не попадая ни под какие санкции.

Всё это говорит о том, считает Юрий Федюкин, что пока ситуация вокруг проекта складывается хоть и сложная, но не неразрешимая. Очевидно, что достроить трубопровод и ввести его в эксплуатацию в этом году будет сложно. Более того, оператор проекта вынужден будет изыскивать для этого дополнительные средства. Однако вероятность завершения строительства «Северного потока — 2» по-прежнему высока: при существующем уровне заинтересованности Евросоюза, и, в частности, Германии, а также с учётом объёма уже вложенных средств, замораживание проекта на столь высокой степени достройки выглядело бы весьма странно.