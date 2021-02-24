Последняя волна коронавируса ожидается к концу марта

Судя по официальной статистике, в России COVID-19 сдает позиции. По данным Оперштаба Москвы, за последние сутки в стране было зафиксировано 11749 новых случаев заболевания. Причем более 10% — бессимптомники.

Статистика выглядит обнадеживающей и по мнению ряда экспертов Россия счастливо «проскочила» возможную третью волну коронавируса, которая подстерегала нас после окончания январских праздников.

«Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место <…> после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло», — цитирует РИА Новости доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского. Эксперт полагает, что это — результат того, что сформировавшийся иммунитет защищает уже большое количество населения.

Довольно оптимистично настроена и ВОЗ. По словам главы Европейского бюро организации Ханса Клюге, «худшее позади». «Никто не может предсказать развитие пандемии, но, я бы сказал, как рабочее предположение, что в начале 2022 года пандемия может закончиться, но вирус все еще будет циркулировать», — высказал он свое мнение датскому телеканалу DR.

Клюге отметил, что расслабляться, впрочем, рано: люди должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и почаще мыть руки. Кроме того, глава Европейского бюро ВОЗ считает, что страны должны активнее вакцинировать население.

Тройное оружие

В России на борьбу с ковидом выставлены уже три препарата. В аккурат перед Днем защитника Отечества страна получила такой подарок, как регистрация третьей вакцины. На этот раз — от Центра Чумакова РАН.

«КовиВак» — двухфазный препарат, как и две другие российские вакцины. Но промежуток между первой и второй прививкой — 2 недели, а не 21 день. Так что процесс вакцинации пойдет быстрее. Дело за малым — запустить ее в гражданский оборот. Предположительно, это может произойти в конце марта, сообщил замгендиректора по проектной деятельности и инновациям Центра Чумакова Константин Чернов телеканалу Россия-24.

Правда, не обошлось с этой вакциной и без традиционных «но». Так использовать ее вместе с другими вакцинами нельзя — как рассказал телеканалу директор Центра Айдар Ишмухаметов, данных о совместимости различных препаратов нет. Также исследования показали, что у примерно 15% участников исследования к 28-му дню (то есть, после двух прививок) антительный ответ не выработан. Ишмухаметов не исключил, что антитела появятся позже и подчеркнул — вообще антительный ответ не дает гарантии полной защиты от коронавируса.

Это же говорится и о большинстве других вакцин (не только российской) — вакцина позволяет избежать осложнений, облегчает течение болезни. Но полной защиты не дает.

Впрочем, россиянам пока сравнивать не с чем. Пока, по данным Вести.ру, было произведено только 80 тысяч доз вакцины ЭпиВакКорона «Вектора», в гражданский оборот поступило 40 тысяч доз. Гендиректор научного центра Ринат Максютов в эфире России-24 заявил о том, что к концу февраля препарат будет доступен «добровольцам и жителям РФ старше 60 лет». Однако конец февраля уже наступил, а народ довольствуется «Спутником-V».

Правда, вариант-то неплохой. Об этом препарате уже больше всего известно, его нахваливает международное сообщество. Bloomberg, от которого, казалось бы, в адрес России доброго слова не дождешься, называет Спутник-V одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР. «Вакцина Путина, о которой еще недавно было принято отзываться с пренебрежением, теперь является фаворитом в борьбе с пандемией», — цитирует отзыв агентства портал Врачи.РФ.

Вакцина названа в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году, с чего началась космическая гонка. Но текущему процессу вакцинации до космических скоростей еще, мягко говоря, далеко. По данным не официального, но осведомленного портала gogov.ru, пока в России привито хотя бы одним компонентом вакцины 3млн 636 тыс. 937 человек, или 2,48% населения. Полностью привито почти 743 тысячи человек. В среднем же ежедневно прививается примерно 97 тысяч. Портал отмечает, что такими темпами на вакцинацию первой дозой хотя бы половины населения потребуется 719 дней.

Весеннее обострение

Темпы вакцинации власти обещают активно наращивать. Но «это завтра, а сегодня… » приближается наступление весны. После мощных морозов наступит оттепель. Что она принесет? Спасение или обострение?

С одной стороны, ряд экспертов отмечает, что в морозы опасность заражения COVID-19 была выше, чем при «плюсовой» погоде. «Морозный воздух более вязкий. Если мы говорим о воздушно-капельном пути передаче, то капля больше 5 микрон опускается вниз, она падает, капля меньше 5 микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника», — пояснил ТАСС руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Кроме того, в холода выше шанс «поймать» коронавирус на фоне других простудных заболеваний.

Правда, серьезные морозы сыграли, как минимум, одну важную роль — разогнали людей по домам. А тех, кто оказался вне дома, заставили прятать руки в перчатки, а носы кутать шарфами. Так что холод в чем-то оказался все же полезнее тепла.

С другой стороны, тепло теплу — рознь. Еще год назад китайские ученые выяснили, что самая благоприятная температура для распространения коронавируса — 5-10 градусов тепла. И влажность — 35-50%. То есть, нормальная весенняя погода.

О возможной новой волне распространения коронавируса с приходом потепления предупредил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лицисын в эфире телеканала «Россия-24» в начале февраля. По его мнению, ожидать следующую вспышку в стране стоит в двадцатых числах марта — начале апреля. «К этому времени, надеюсь, должен быть эффект от вакцинации. К этому времени должны быть готовы медицинские службы. К этому надо быть готовыми», — заявил эксперт.

Аналогичное мнение высказал в эфире Москвы-24 врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

«Через 1,5—2 месяца, в середине апреля мы, к сожалению, увидим скачок роста заболеваемости. Я боюсь, что к нам придет тот самый смутировавший британский коронавирус», — считает специалист. По его мнению «продержаться» нужно до начала июня, если говорить о средней полосе России, а в более теплых регионах — до начала мая. До этого времени не стоит расслабляться, нужно соблюдать социальную дистанцию и носить СИЗы. В противном случае, всплеск может быть сильным, подчеркнул Тимаков.

Взгляд из регионов

Впрочем, ношение масок в России осталось одним из немногих «последних бастионов». Ограничения постепенно снимаются. Так губернатор Красноярского края поручил переходить к следующему этапу послаблений: без ограничений смогут работать спортзалы, можно будет посещать спортивные мероприятия, а после мартовских праздников кафе и рестораны вернутся к привычному режиму работы (сейчас они закрываются в 23 часа). Ранее по аналогичному пути пошли Хакассия и Новосибирск. А ряд регионов уже и масочный режим отменил.

Не расслабляются, разве что в Ивановской области. Как сообщил сайт ГТРК «Ивтелерадио», в регионе высоко оценивают риск третьей волны. «Пока мы основываемся на том, что третья волна заболеваемости будет. Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не возвращаться к строгим ограничениям», — цитирует портал первого заместителя департамента здравоохранения Ивановской области Алексея Буянкина. Отмечается, что в регионе уже наблюдается рост заболеваемости пневмонией — 465 новых случаев за неделю.

О том, что не стоит спешить расставаться с масками, ранее заявила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она допустила, что основные ограничения могут быть сняты по всей стране в мае. Такого же мнения придерживается и мэр Москвы Сергей Собянин.

Что ж, продержались россияне до весны. Правда, не все… Осталось продержаться до лета.