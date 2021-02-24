Путин подписал указ об ужесточении наказания за неповиновение полиции на митингах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность граждан за нарушения и неповиновения сотрудникам полиции в ходе митингов, а также при организации и финансировании массовых акций.

Новый документ дополнил статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая регулирует штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовой акции. Уточняется, что статья дополнилась новыми частями - 9 и 10.

В соответствии с ними, за ряд финансовых нарушений в области организации массовых акций гражданин РФ может получить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тыс. рублей, юрлица - от 70 до 200 тыс. рублей.

За перечисление денег, предназначенных на организацию массовых акций, лицом, которое не имеет на это права, предусмотрен штраф для физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тыс. и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

За неповиновение силовикам также усиливается наказание. А именно в ст. 19.3 КоАП, регулирующую данные нарушения, вносятся изменения. Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 суток ареста, сумма штрафов за неповиновение полицейским увеличивается до 2-4 тыс. рублей с текущих 500-1000 рублей, также добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

