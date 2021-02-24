Российских легкоатлетов не допустили на чемпионат Европы 2021

Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы в помещении 2021 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Турнир пройдет 5-7 марта в польском городе Торунь, а возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам рассмотрят на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не ранее 17-18 марта.

В ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics (тогда - IAAF) из-за многочисленных допинговых нарушений. В связи с этим российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе только после получения разрешений от World Athletics.

В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил с четырех до двух лет срок отстранения России от участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх и чемпионатах мира. Утвержденные CAS санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта на два года, до 16 декабря 2022-го, лишают спортсменов страны возможности выступать под национальным флагом и исполнять ее гимн. Кроме того, Россия на два года лишена права проводить международные соревнования. При этом наши спортсмены могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиаде под нейтральным флагом.

Согласно решению CAS российское антидопинговое агентство РУСАДА теряет статус соответствия и получит его спустя два года обратно при выполнении ряда условий, в том числе о содействии в расследовании случаев применения допинга. На РУСАДА накладывается штраф в 10% от его бюджета на 2019 год, но не менее 100 тыс. долларов.

Кроме того, CAS запретил в течение двух лет посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира президенту России, сотрудникам администрации президента, сотрудникам Управления делами президента, премьер-министру, вице-премьерам, министрам и их замам, депутатам Государственной думы и Совета Федерации, руководителям и замам руководителей федеральных служб и агентств, а также руководству центров спортивной подготовки. Однако этот запрет не распространяется на случаи, когда российский чиновник приглашен на спортивные соревнования главой государства или премьер-министром принимающей страны.