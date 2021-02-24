Администрация Байдена готовит свои первые санкции против России

Ни для кого ни в России, ни в США не было секретом, что при всей несхожести Джо Байден и Дональд Трамп полностью единодушны в одном - политике США по отношению к России. Новый президент отменил уже немало решений своего предшественника, кроме одного – антироссийских санкций. Хотя и в этом он все же решил остаться верным себе и, сохранив сам принцип введения по поводу и без санкций, все же намерен пойти своим путем. При подготовке первого байденовского пакета санкций против России из-за дела Алексея Навального он намерен не только координировать свои действия с европейскими союзниками, но и в отличие от Трампа, который подготовил соответстствующие санкции, но не применил их, довести дело до конца и ввести их. Это будет первый шаг нового президента США и его госсекретаря на пути провозглашенной ими приоритетной задачи внешней политики США – в борьбе против нарушений прав человека, которые, по их мнению, Россия нарушила в деле Навального.

«Мы не намерены стоять и молча наблюдать за рушениями прав человека (в России)»,- приводит Politico слова неназванного высокопоставленного источника в президентской администрации, который отказался говорить о конкретных санкциях, но подтвердил, что они обязательно будут введены.

Совет национальной безопасности (СНБ) США еще не закончил оформление нового подхода к России, но в деле с санкциями новой президентской администрации не пришлось начинать все с ноля. Байдену досталось богатое наследство от предшественника – десятки антироссийских санкций, в том числе и подготовленные, но не введенные при Трампе санкции по делу Навального. Они были переданы помощникам нового президента при передаче дел администрацией Трампа.

Известно, что трамповский пакет состоял из трех вариантов санкций: по закону Магнитского (2012) против физических лиц, виновных в задержании Навального; по закону «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение» (CBW Act, 1991) и по административному указу №13382, предусматривающему ответственность нарушителей режима нераспространения оружия массового поражения (ОМП) и систем его доставки, а также лиц, их поддерживающих (2005). Кроме этого, помощники Трампа предлагали аннулировать визы отдельных российских чиновников и ограничить экспорт в Россию определенных товаров и изделий двойного использования, которые могут быть применены при производстве ОМП.

Не очень понятно, почему санкции, подготовленные к началу января, так и не были введены в последние дни нахождения Дональда Трампа у власти. Politico, который входит в огромный список антитрамповских СМИ, предполагает, что причина заключается в трамповском нежелании наказывать Кремль и спорить с Владимиром Путиным.

Байденовская администрация не признает соображения, из-за которых Трамп якобы действовал чересчур мягко по отношению к

России, какими бы они ни были, и намерена ввести новые санкции против РФ. Но маловероятно, что она воспользуется в точности подготовленными предшественником санкциями, и внесет в них некоторые изменения. Главное отличие будет заключаться в том, что новая администрация уже заявила о намерении более тесно работать с союзниками, в первую очередь из Европы, по принятию главных решений во внешней политике, к которым в Белом доме относят и принятие санкций.

Европейские союзники, между тем, опередили Вашингтон в вопросе с санкциями по Навальному. ЕС ввел еще в октябре прошлого года санкции против шести физических лиц и государственного НИИ, а на этой неделе заявил о намерении ввести санкции еще против четверых российских чиновников, имеющих отношение к делу Навального.

Райан Талли, который последние полгода работы администрации Трампа занимал пост старшего директора по делам Европы и России в СНБ США, заявил, что «навальненские» санкции наряду с санкциями против «Северного потока 2», которые Джо Байден, однако, не торопится вводить, станут ключевым элементом в отношениях с Россией.

«Санкции против России по закону CBW, закону Магнитского и/или Указу 13382 за отравление Алексея Навального – важный шаг в процессе усиления противодействия в глобальных масштабах использованию химического оружия,- заявил Талли.- Однако эти санкции в конечном счете не изменят поведения Путина, а вот если добавить к ним санкции против «Северного потока 2», то это может подействовать, потому что лишит Путина миллиардов».

Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила о подготовке администрацией президента США Джо Байдена еще одного пакета санкций и ряда других серьезных мер против России в связи с приписываемой ей масштабной кибератакой на компьютерные сети американских властей и компаний.

Как утверждает издание, Белый дом хочет "дать более широкий сигнал" о том, что российские власти якобы "на протяжении многих лет использовали средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников". Среди них, по версии газеты, "вмешательство в выборы", "направленные против разработки вакцины против коронавируса" действия и "создание благоприятной атмосферы для хакеров", которые, в частности, используют "вирусы-вымогатели, нарушающие работу государственных медицинских учреждений" в США.