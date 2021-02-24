В мире установлен рекорд по производству алюминия

За январь текущего года объем мирового производства первичного алюминия составил 5,707 млн. т, что на 4,3% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года, сообщает International Aluminum Institute (IAI). Организация уточняет, что показатель стал рекордным для мировой алюминиевой отрасли.

Данные в отношении Китая IAI приводятся лишь приблизительно. Достоверно известно, что на долю КНР приходится немногим менее 60% мирового производства алюминия, в этой связи организация приравняла январское производство металла в КНР к декабрьским 3,3 млн. т. Сообщается, что основные показатели поступят от китайского Национального бюро статистики только в марте и сразу за январь и февраль.

По оценкам IAI, страны Азии (без Китая) и Северной Америки также показали значительный рост производства алюминия по сравнению с январем 2020 года. Остальные показали примерно такие же результаты.

Аналитики отрасли отмечают, что подобная ситуация сложилась из-за роста производства наряду с избытком предложения на мировом рынке алюминия до 1,564 млн. т по сравнению с 462 тыс. т в 2019 г.

