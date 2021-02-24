В Москве уровень безработицы снизился почти на 30% с начала 2021 года – заммэра Ефимов

Уровень безработицы в Москве снизился почти на 30% с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За период с 1 января по 19 февраля 2021 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Москве снизилось на 29%. С 1 октября 2020 года этот показатель упал более чем на два процентных пункта и впервые с апреля прошлого года составил меньше одного процента - 0,94%», - сказал Ефимов.

Резкое снижение уровня безработицы обусловлено восстановлением экономики города, отметил заммэра. Например, оборот торговли и услуг столицы вырос на 24% на неделе 15-21 февраля. Это произошло в том числе благодаря снятию ряда коронавирусных ограничений. Среднесуточные обороты наиболее пострадавших отраслей они уже сопоставимы с прошлогодними. «Динамично наращивают темпы отрасли, с которых недавно были сняты или ослаблены ограничения. Так, среднесуточный оборот гостиниц и турагентств увеличился за неделю 15-21 февраля на 21,2%, а организаций культуры, спорта и развлечений - на 4,8%», - добавил Ефимов.